Pritisnuo gas umjesto kočnice, Mercedes završio u moru

Njemački turista, vlasnik automobila Mercedes S63 4MATIC), na hrvatskom ostrvu Ugljanu htio je samo napravili lijepu fotografiju svog auta tik uz more, no zbog nesretnih okolnosti to će ga sad koštati nešto više od milion kuna kolika je vrijednost ovog automobila.

Kako pričaju očevici sumnjaju da je vozač netom što se približio samoj ivici greškom pritisnuo papučicu gasa umjesto kočnice, te tako uzrokovao da automobil sleti u more. Srećom ovaj model je opremljen bezbjednosnim sistemom te automatski u slučaju požara ili poplave spušta sva prozorska stakla što je omogućilo vozaču da uspije izaći vozila koje tone . Inače u ovakvim slučajevima kad automobil tone je gotovo nemoguće otvoriti vrata sve dok se automobil ne napuni vodom te ne izjednači pritisak, tako da je ova tragedija na kraju završila samo s materijalnom štetom, te na žalost izlijevanjem ulja i goriva u čisto more.

Kako je vozač član njemačkog autokluba, automobil su prvo pokušali izvući kooperanti ADAC-a, no bezuspješno jer nisu imali dovoljno snažnu kamion-dizalicu. Tek nakon trodnevnog ležanja na dnu mora, pozvan je Josip D. iz vučne službe Deur koji je za manje od pola sata izvukao Mercedes na obalu. Naravno taj posao nije bio nimalo lak, jer su automobil koji je već otplutao 40-ak metara od obale prvo privući uz samu obalu što je uspjela ekipa iz firme za pomoć na moru EmergenSea uz pomoć balona.

Tek tada je moglo započeti riskantno izvlačenje dizalicom, jer Mercedes S63 ima 2.4 tone, a ovako napunjen vodom je težio čak 3.8 tona što je bilo riskantno i za samu dizalicu i Josipa koji je njome upravljao. Srećom izvlačenje je obavljeno uspješno.

