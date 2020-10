Prizor koji se ne viđa često: Rolls-Royce se zakucao u Lamborghini

Šteta na dva automobila bi mogla da premaši četvrt miliona evra.

Rolls-Royce Ghost i Lamborghini Urus nisu česta pojava na putu, a učešće nekog od njih u sudaru može se smatrati pravim kuriozitetom, prenosi B92.

Još je manja vjerovatnoća da u jednoj saobraćajnoj nezgodi učestvuju oba ova vozila, kao što se dogodilo u jednom malom mjestu u blizini Birmingema u Engleskoj.

O udesu svjedoči jedna fotografija koja ovih dana kružni društvenim mrežama, a na njoj se vidi kako je Rolls-Royce udario prednjim lijevim dijelom u zadnji desni Lamborghinija.

Prema nezvaničnim informacijama, krivicu za sudar snosi vozač Ghosta, koji je osim Urusa tom prilikom oštetio još jedno vozilo. Kako se navodi, on je vozio neprilagođenom brzinom, a nakon sudara je pobjegao sa lica mjesta.

Prema nekim procjenama, materijalna šteta na ova dva automobila bi mogla da premaši sumu od četvrt miliona evra.

Well...this is an expensive crash. I wonder if it was the cost or another reason why the Rolls driver left the scene? Either way, we have his photo and will ask him very soon. Driver was not driving for the conditions and obviously can't handle a car like this. #Walsall E unit pic.twitter.com/PKkOHqwUcB