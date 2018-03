Prodaje se Golden Sahara

Džordž Baris jedan je od najvećih majstora prerada automobila, a tokom višedecenijske aktivnosti preradio ih je bezbroj puta.

Neki ipak zauzimaju posebno mjesto u istoriji i "custom" automobila. ponajprije slavni Batmobile na bazi Linkoln Fjučer, ali među najpoznatijima je svakako i Golden Sahara, koja se upravo pojavila iz višedecenijskog skrovišta.

Kada je Baris 1953. skršio svoj novi Lincoln Capri, nije mu padalo na pamet riješiti se ostataka. Umjesto toga potražio je kupca, kojem će od njih izraditi novo, unikatno vozilo. Našao ga je u Džimu Skonzakesu, poznatijem kao Džim Strit, koji je duboko posegao u čekovnu knjižicu - trošak prerade iznosio je procijenjenih 25.000 dolara, više nego trostruko od tada najskupljeg modela Cadillaca.

Baris je detaljno preradio Capri, čijih je malo dijelova prepoznatljivo na dovršenom automobilu. Radikalan dizajn s mnoštvom zlatnih detalja i prozirnim krovom dao je automobilu nadimak Golden Sahara, a predstavljen je na Petersen Motorami u Los Anđelesu 1954. Street je potom dvije godine putovao po Americi i izlagao "najskuplji automobil na svijetu", kako bi povratio u njega uložena sredstva.

Posebno zanimljiva je bila sedefasta boja, prema većini kroničara custom i hot rod scene prvi puta upotrijebljena upravo na ovom automobilu, pri čemu su u boju umiješane riblje ljuske. No nije sigurno je li to učinio Baris u inicijalnoj izvedbi ili Street pri naknadnim modifikacijama izvršenim 1957. Vizualno, promjene nisu bile velike, uglavnom su se odnosile na novi dizajn prednjih i zadnjih svjetala, no ono 'pod kožom' bilo je zaista fascinantno.

Henri Majer i Džo Rot pomogli su Streetu u izradi elektronskog sistema upravljanja automobilom, koji je nadzirao upravljač, gas, kočnice, vrata, elektropokretač motora i druge dijelove. Automobilom se moglo upravljati na razne načine: upravljačem, dugmetom, ručicom džojstika, daljinskim komandama, glasom, te autonomno, radarski ili magnetski. Demonstraciju možemo vidjeti u ovom fascinantnom televizijskom predstavljanju iz 1962.

Modifikacije su, uključujući i GoodYearove svjetleće gume, koštale dodatnih 75.000 dolara, a automobil je predstavljen publici 1958. kao Golden Sahara II. Nastupio je i na velikom ekranu, s Džerojem Luisom u filmu "Muška Pepeljuga" 1960., te je pokazan na mnogim auto salonima. Jednom je i prelakiran, jer se pokazalo da revolucionarna boja brzo žuti pod uticajem sunčevog svjetla. A onda ga je Street parkirao u garažu bez prozora u Dajtonu, Ohajo, gdje je ostao više od pola vijeka.

Zajedno s ostalim autima iz njegove kolekcije, Golden Sahara će se naći na aukciji aukcijske kuće Mecum u Indijanapolisu, koja se održava od 15. do 19. maja. Godine stajanja dovele su boju u - prikladno - patiniranu žuto-zlatnu nijansu i bog zna radi li još išta od neka ugrađenih sistema. Mecum se odlučio ne dati nikakvu procjenu vrijednosti, jer je ovo vozilo toliko jedinstveno da se ne može procijeniti hoće li se naći kupac spreman platiti nekoliko stotina hiljada ili čak miliona dolara.

(autoportal.hr)