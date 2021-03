Prodaje se Porsche Pabla Eskobara

Trkački Porsche 911 Carrera RSR 3.0 iz 1974. godine, nekada u vlasništvu kolumbijskog narko-bosa Pabla Eskobara pojavio se na tržištu, a cijena mu je nevjerovatnih 2,2 miliona američkih dolara.

Ovaj kultni Porsche je dizajniran i izrađen za američko takmičenje IROC (International Race of Champions) 1974. godine, gde ga je vozio nekadašnji vozač Formule 1 Emerson Fitipaldi.

Nakon završetka te serije za koju je bilo izrađeno samo 15 primeraka, Fitipaldijev bolid je kupio Rodžer Penske, američki preduzetnik u profesionalnim auto-trkama i sam nekada trkač.

Automobil koji se sada prodaje, međutim, krajem 1970-ih nekako je završio u Kolumbiji u vlasništvu kolumbijskog narkobosa Pabla Eskobara.

Mnogi to možda ne znaju, ali Eskobar je učestvovao na mnogim trkama automobila, između ostalog na popularnom kolumbijskom Copa Renaultu 4 kupu gdje je nakon šest trka čak uhvatio drugo mjesto.

Automobil kojim se često trkao bio je i konkretni Porsche 911 RSR iz 1974. godine, ali koji je prerađen u "Slantnose" varijantu u stilu Porschea 935, s dodanim karakterističnim bojama "Martini racing".

Ovaj automobil zanimljive istorije i još zanimljivijeg vlasnika sada prodaje trgovac Atlantis Motor Group s Floride (SAD).

Kultni 911 RSR 3.0 nakon Eskobarove smrti 1993. godine stajao je u jednom skladištu i 2000-ih je vraćen u SAD gdje je bio profesionalno restauriran i vraćen u besprijekorno stanje - u izvorni oblik Fitipaldijeve trkačke mašine uključujući IROC "livreju".

Uz auto dolazi originalna dokumentacija Volkswagena USA, Penske Productionsa i North Lake Porschea.

Inače, 3,0-litarski boxer u 911 RSR 3.0 varijanti iz 1974. postizao je 321 KS i stajao je duplo u odnosu na najsnažniji serijski Porsche 911 2.7 RS tog vremena.

Bio je to ozbiljan model za ozbiljne trke i bolid koji je dominirao u GT kategoriji i pobjeđivao na trkama širom svijeta. Od kad je automobil restauriran, do danas je prešao tek 362 kilometra. Ovaj zanimljivi deo istorije može biti i vaš ako ste za to zadovoljstvo spremni da platite 2,2 miliona dolara.

(Telegraf.rs)