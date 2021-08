Proglašen najbrži filmski automobil svih vremena

Cilj studije bio je utvrditi franšizu s najbržim automobilima, a kao pobjednika okrunili su trilogiju “Dark Knight” Kristofera Nolana.

Novi nalazi studije “Bristol Street Motorsa” pokazali su koja je franšiza filmova imala najbrže automobile. Upotrijebili su podatke o najvećoj brzini automobila i najboljem ubrzanju od 0 do 100 km/h za 300 automobila iz 100 filmova, a vozila su odabrana prema kriterijima poput vremena prikazivanja i relevantnosti za radnju. Franšize koje su bile uključene u ispitivanje uključuju “Batman: Dark Knight”, “Transformers”, “Bad Boys”, “The Transporter”, “Fast and Furious”, “Le Mans”, “Taken”, “Crank”, “Die Hard” i sve filmove Džejmsa Bonda. Cilj studije bio je utvrditi franšizu s najbržim automobilima, a kao pobjednika okrunili su trilogiju “Dark Knight” Kristofera Nolana.

Prema studiji, Batmanovi automobili imaju najveću prosječnu brzinu od svih filmova s ​​puno automobilske akcije: 260,7 km/h. Drugoplasirana je franšiza “Bad Boys”, s prosječnom najvećom brzinom od 259 km/h, slijede The Transporter sa 246 km/h i Transformers sa 244,6 km/h dok franšiza Brzi i žestoki zaokružuje prvih pet, s prosječnom najvećom brzinom od 233,3 km/h.

Brzih i žestokih nema u prvih pet najbržih pojedinačnih automobila u jednom filmu, kaže ista studija. Prva dva mjesta ovdje osvajaju film “Need for Speed”, s Koenigsegg Agerom R (439,3 km/h) i Bugatti Veyronom EB Super Sport ( 415 km/h). “Transformers: Age of Extinction” je treći s Bugatti Veyronom EB Grand Sport Vitesse 16.4 (408,7 km/h) iz 2013. godine, “Le Mans” je četvrti sa Porscheom 917 K iz 1970 godine (362 km/h), a “No Time to Die” je peti s Aston Martinom Valhalla iz 2020. godine (354 km/h), piše Revijahak.hr.