Prva auto-trka na Mjesecu zakazana za oktobar 2021.

Prva auto-trka na Mjesecu ikada trebalo bi da bude održana u oktobru 2021. Godine. Prethodno bi automobili koja će u njoj učestvovati tebalo da stignu na taj zemljin satelit raketom SpaceX Falcon 9.

Dva autombila na daljinsko upravljnje teška su oko 2,5 kilograma svaki, a njihovo slanje na Mjesec je zajednički projekat američkih kompanija Moon Mark i Intuitive Machines.

Trka će biti održana oko pješčanih dina nedovoljno istražene Mjesečeve površine nazvane "Olujni okean" (lat. Oceanus Procellarum), koja se prostire na zapadnoj strani sa Zemlje vidljive strane Mjeseca.

Dio opreme za izvođenje ovog poduhvata će obezbijediti i NASA, u sklopu već otpočetih priprema za ponovno slanje astronauta na Mjesec 2024. godine. Inače, kompanija Intuitive Machines, iz Hjustona, tvrdi da bi uskoro mogla da postane "prva privatna kompanija koja se bavi letovima u svemir koja će sletjeti na Mjesec".

Zanimljivo je i to da će jedinstvene male mjesečeve rovere na daljinski djelimično dizajnirati i učenici srednjih škola širom Amerike. Dva srednjoškolska tima čija vozila budu proglašena za najbolja će, takođe, učestvovati u njihovoj izradi i upravljati njima tokom trke, prenosi Futurism.

Njemački inženjer i vozač auto-trka Herman Tilke, koji je projektovao i (re)dizajnirao bojne trkačke staze, među kojima su i neke od najpoznatijih staza Formule 1 (npr. Silverston i Nirburgring), će dizjanirati stazu za prvu auto trku na Mjesecu.

