Prvi 2024 Ford Mustang GT prodat za 565.000 dolara

Kao što je bilo i najavljeno, prvi serijski primjerak novog Mustanga GT proteklog vikenda prodat je na Barrett-Jackson aukciji u Arizoni, i to za čak 565.000 dolara.

Automobil je u stvari prodat za 490.000 dolara, ali je zahvaljujući dodatnim donacijama donio ukupno 565.000 dolara, piše Autoblog.

Sav prihod od prodaje će dobiti JDRF, vodeća globalna organizaciji za istraživanje dijabetesa tipa 1 (T1D).

Ovo je inače treća generacija VIN 001 Mustanga koji je prodat na aukciji u dobrotvorne svrhe.

"Ford ima dugu tradiciju pružanja podrške dobrotvornim organizacijama putem Barrett-Jackson aukcije, i ponosni smo što smo ponudili potpuno novi Mustang GT da podržimo vrijedne ciljeve kao što je istraživanje maloljetničkog dijabetesa", prokomentarisao je menadžer marketinga Mustanga, Jim Ovens, prenosi B92.

"Ova sedma generacija je naš najmoćniji Mustang GT do sada, a vlasnik neće samo podržati dobar cilj, već postaje i vlasnik prvog Mustanga GT. Pobjednik aukcije ima priliku da bira bilo koju standardnu opciju Mustanga GT. To uključuje ručni ili automatski mjenjač, 11 dostupnih boja spoljašnjosti, točkove od 18 do 20 inča i Brembo kočnice u tri boje (crna, crvena i plava).

2024 Mustang GT ima 5,0 litarski Coyote V8 motor sa 480 KS u standardnoj formi.