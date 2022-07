Prvi automobil na pedale dolazi na evropsko tržište

Automobil na pedale? Podsjeća na male plastične igračke koje imaju plementu svrhu da izmore vašeg hiperaktivnog nasljednika ili nasljednicu.

Djeca ih obožavaju, a sada bi ih trebali prgrliti i odrasli. Novi automobil zove se Twike 5 i ide u serijsku proizvodnju.

Proizvođač ovaj koncept prikladno naziva Human Power Hybrid. Vozač i suvozač pedaliranjem asistiraju bateriji koja pokreće električni motor od 70 kW/95 KS. Š

to sporije vozite, to je vježba efikasnija. Pri 50 km/h 10 do 20 odsto pogonske snage može doći snagom mišića.

Dvije su baterije, od 18 kWh i 36 kWh, koje omogućuju domet od 250 i 500 km.

Potrošnja ovog vozila trebala bi biti samo 7,3 kWh/100 km, a ona je minimalna zbog skromne mase (600 kg) i aerodinamične karoserije.

Maksimalna brzina je 190 km/h s velikom baterijom i 130 km/h s manjom.

Twike 5 nudi prostor za 300 litara prtljaga. Volana nema, a za skretanja i vožnju je potrebno neko vrijeme privikavanja. Upravlja se s dvije poluge koje držite u ruci lijevo i desno.

Ovo vozilo biće lansirano kao mala serija od 500 jedinica do kraja godine.

Cijelo je vozilo dogačko samo 332 centimetara.

Cijena je od 39.900 do 49.900 evra. Fabrika je gradiću Rosental nedaleko od Frankfurta.

(HAK Revija)