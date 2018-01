Prvi put prešli Saharu električnim automobilom Tesla

Tim Tesla čiji su članovi Hrvati Saša Cvetojević i Oleg Maštruko, te Čeh Tomas Konvičik postali su prvi na svijetu koji su električnim automobilom Tesla Model X prešli Saharu, pa su se tako kandidovali za Ginisovu knjigu rekorda.

Njihov podvig trajao je 16 dana u okviru relija Budimpešta - Bamako na kom su učestvovali sa automobilom Tesla Model X.

"Prema našim saznanjima, nijedan električni automobil prije nas nije prešao Saharu. Ne tvrdimo da su naši podaci tačni niti je to nužno presudno, ali prijavili smo ovaj projekat i Ginisovoj knjizi rekorda, pa ćemo vidjeti rezultate. Imamo fotografije, GPS tragove i potpise svjedoka", rekao je Cvetojević, a prenosi hrvatski Tportal.

"Po mom mišljenju, jedino što može da obori našu prijavu je ako je neko vrlo skroman i tih već to napravio, i to van organizacije nekog relija, dakle potpuno sam i bez agregata, uz beskonačno spora punjenja na utičnici, a da to nije nigdje objavio ni u medijima ni na društvenim mrežama. Ako takva osoba ili tim postoje, mi im šaljemo čestitke. Na ovaj put nismo krenuli zbog obaranja rekorda, ali ako i to možemo dodati kao šlag na tortu, zašto da ne", smatra Maštruko.

Manjak izvora električne energije nije bio jedini problem s kojim se suočio hrvatsko-češki trio, a najteže trenutke su doživjeli nakon što im se pomoćno vozilo, Dačia Dokker, zaglavilo u pijesku, te mu je prilikom izvlačenja stradala guma, prenosi B92.net.

Rezervne felne su smetale kočnicama, a od sigurnog odustajanja Teslin tim je spasao član mađarskog tima, koji im je savjetovao da na prednji točak montiraju zadnje gume s felnama od Dačie, a na zadnji jedan od rezervnih.