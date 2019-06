O ovome se nema što puno pisati, ali moramo da budemo iskreni, ovaj video nasmijao nas je do suza...

Naime, radi se o tome da su dvije žene punjačem za električna vozila htjele da naduvaju gume, piše "autostart.24sata.hr".

Osim što nisu vidjele da je ovdje riječ o punionici električnih automobila, ni kada su u ruke uzele kabl za punjenje nisu shvatile o čemu je riječ. Prvi pokušaj pumpanja guma prošao je neslavno, ali zato je tu kabal za brzo punjenje pa bi njime ipak mogle da naduvaju gume. Ili ipak ne.

They tried to charge a tyre?! pic.twitter.com/QKWp94fxqO