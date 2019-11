Raskrsnica koja muči vozače: Ko ovdje ima prvenstvo prolaza?

Kada su na raskrsnici semafori, vozači ne moraju da razmišljaju ko ima prvenstvo prolaza i koga moraju da propuste prije nego što krenu naprijed - svjetlosni signali to rade umjesto njih.

Međutim, kada su na raskrsnici saobraćajni znakovi, može da dođe do problema, pa čak i do udesa, jer vozači ne znaju ko po pravilu ide prvi (ili to ne poštuju).

Jedna takva raskrsnica dovela je do rasprave na društvenim mrežama.

Naime, kao što se vidi na slici, na raskrsnici se nalaze kamion, automobil i autobus. Ispred kamiona stoji znak prvenstvo prolaza i on treba da skrene lijevo. Ispred automobila stoji znak stop i on treba da skrene desno, dok ispred autobusa stoji trougao i on treba da produži pravo.

"Bus zadržava pravac kretanja. Kamion da skreće udesno onda bi se kretao putem sa prvenstvom prolaza pošto se tako pruža. Ko ima stop ide zadnji",

"BAC znakovi uslovnog zaustavljanja i STOP znak su iste važnosti. Ljudi ginu zbog ovih glupih odgovora", samo su neki od komentara ispod fotografije.

Da li vi znate kako ide redoslijed prelaska raskrsnice? Pišite nam u komentarima.

(Telegraf.rs)