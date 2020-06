Razbio skupocjeni McLaren, policija ga ismijala na društvenim mrežama

Vozač sportskog McLarena 570S uspio je da u pravoj i potpuno suvoj ulici u okolini Londona, u kojoj je ograničenje 65km/h, "zakuca" u zid.

Lokalna policija je, po izvršenom uviđaju, postavila fotografiju automobila na svoj Twitter nalog i u komentaru napisala:

"Ovom vozaču nije uspjelo da održi automobil i pravoj ulici pri ograničenju brzine od 40 milja (65km) na sat!"

Iako je na ovakav komentar nadležne motivisala činjenica da je u nesreći stradao samo skupocjeni McLaren, kao i da nije bilo infomacija o brzoj vožnji u tom dijelu grada zbog čega je ostalo upitno kako se sve dogodilo, ovakav komentar izazvao je lavinu drugih, prenosi "Telegraf.rs".

Korisnici Twittera nisu bili oduševljeni policijskim humornom već su u njihovom postu prepoznali količinu sarkazma veću od dozvoljene. Policija je naknadno shvatila svoju grešku, ali nisu odustali od svoje ideje, već su se oglasili novim komentarom:

"Samo smo željeli građanima da ukažemo na opasnosti u saobraćaju!"

Chertsey Lane near Staines. Somehow the driver of this McLaren couldn’t keep the car on the straight road in a 40 limit. Investigations continue… 40996 pic.twitter.com/Ubc0ICVsny