Reklamira Kia limuzinu, a šta privatno vozi Lebron Džejms

Poput mnogih planetarno polpularnih sportista Lebron Džejms je iskoristio slavu da zaradi na reklamama.

Jedan od najboljih NBA košarkaša je promovisao i neke auto-brendove, a bio je i ambasador najveće Kia limuzine, modela K900. Osim toga, nedavno je potpisao i ugovor sa kompanijom GMC kako bi promovisao novi, električni Hummer.

Lebron se nedavno počastio ekskluzivnim terencem, ali je ovih dana snimljen u jednom sasvim drugačijem automobilu:

U pitanju je Porsche 918 Spyder, hipersportski automobil koji je proizvođač iz Štutgarta lansirao u prvoj polovini protekle dekade.

Napravljeno je svega 918 primjeraka ovog modela, a u SAD je završilo oko 300 vozila.

Porsche 918 Spyder dobija pogon od 4.6-litarskog V8 motora, koji razvija 608 ks (447 kW) i 530 Nm, i dva elektromotora. Elektromotori proizvode 156 ks (115 kW) i 129 ks (95 kW), odnosno ukupno 285 "konja".

Maksimalna kombinovana snaga hibridnog pogona iznosi 887 ks(652 kW), a 918 Spyder u stanju da razvije između 917 i 1.280 Nm maksimalnog obrtnog momenta.

U Race Hybrid modu Porscheu 918 Spyder potrebno je 2,8 s za ubrzanje od 0 do 100 km/h, dok do brzine od 200 km/h stiže u roku od 7,7 s, a do 300 km/h za 22 dekunde.

Maksimalna brzina automobila je 345 km/h.