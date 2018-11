Restaurirana najstarija Buba na svijetu

Kad je Ondrej Brom kupio Volkswagen Bubu koja je propadala pod drvom nije mu bilo ni na kraj pameti da je riječ o najstarijem primjerku.

Već godinama kolekcionari pomalo pumpaju cijene prvih serija Volkswagen Bube pa ona, bez obzira na činjenicu što je proizvedena u 21 milion primjeraka, sve više dobiva na cijeni.

No, ovaj konkretan primjerak uistinu je nešto posebno. Službeno gledano, ovaj automobil zove se KdF-wagen Type 60, a proizveden je 1941. godine, još dok Volkswagen nije postojao. Proizvođač automobila pod tim imenom nastao je tek nakon završetka Drugog svjetskog rata.

Automobil na slikama poklonjen je odmah nakon što je izašao iz fabrike. Berlinski slavni kompozitor Paul Linke uživao je u njemu sve do kapitulacije, kad mu se gubi svaki trag. Niko nije znao gdje je KdF-wagen Type 60 s brojem šasije 20.

Ondrej Brom je 1988. godine ugledao Volkswagen Bubu kako propada ispod jednog stabla i poželio ju je kupiti. No, u novčaniku je imao svega 4000 čeških kruna, a vlasnik je tražio 60.000, no, iako je bila riječ o čangrizavom starcu ipak je pričekao da mladi student ode do banke.

Punih devet godina Ondrej Brom živio je u uvjerenju kako je vlasnik Volkswagen Bube. No, kad je automobil počeo ozbiljno restaurirati shvatio je da je riječ o raritetu. To mu je bio još snažniji poticaj da KdF-wagen Type 60 dovede u stanje što sličnije originalnom.

U kakvom je stanju automobil bio kad ga je Ondrej Brom najbolje dočaravaju fotografije. Dakle, posla je bilo u izobilju, a traženi nivo originalnosti iziskivao je velika sredstva pa je 2012. godine poljski restaurator Jacek Krajevski preuzeo projekt i potrudio se da KdF-wagen Type 60 dobije tretman kakav zaslužuje.

Najveće oduševljene nastupilo je kad je nakon uklanjanja boje, rendgenskih snimaka i korištenja raznih hemikalija, ispod korozije pronađen broj šasije – 20!

