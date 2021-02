Restaurirani Volkswagen T2 skuplji od novog Porsche Taycana

Kada pomislimo na kompaniju Osprey, prvo što nam pada na pamet jesu specijalno redizajnirani Land Rover Defender modeli, ali ona ipak umije da iznenadi i ponekada razvije drugačije projekte, kao što je ovaj klasični Volkswagen Type II, kome su ljudi ovog brenda podarili nov život.

Kreiran 1965. godine, ovaj model postao je dio projekta potpune restauracije 2019. godine, u procesu koji je uključio njegovo potpuno rasturanje i peskiranje, prije nego što je dobio predivne finiše mornaričko plave i bijele boje, nove ramove od nerđajućeg čelika, prednju safari šoferšajbnu, farove i LED štop svjetla, postavljene zajedno na novim točkovima.

Dovoljno prostran kako bi smjestio sedmoro, enterijer legendarnog VW kombija nastavlja plavo/bijelu nautičku temu Sunbrella postavama, posebno šivenim tapacirunzima prednjih vrata, prećenim bambusovim podom smještenim iznad zvučne izolacije kompanije Dynamat, led lampama, novim dugmićima, kvakama i bravama, kockastim kasetama za odlaganje stvari skrivenim ispod sjedišta, držačima za čaše, korpama za sitnice i brojnim drugim stvarima. Unutra je moguće pronaći i premijum ozvučenje, sa bluetooth i iPad konekcijama.

Kako su iz brenda Osprej istakli, ne postoji ništa na ovom kombiju što nije prošlo temeljan restauracioni proces, ili je potpuno zamijenjeno, a ovo uključuje i 1,6 litara veliki motor koji je repariran i ponovo sastavljen tokom 2018. godine. Kao rezultat svega, BUS može dostići 105 km/h bez ikakvih problema, a sudeći prema njegovom prodavcu, on dolazi sa 965 pređenih kilometara na odometru, od potpune restauracije, naravno.

Ovaj klasični Volkswagen nakon restauracije ponuđen je na tržištu automobila po cijeni od 89.950$, što je za sve one koji prate trenutno stanje u industriji, cena veća od one koju je potrebno izdvojiti za novi Porsche Taycan model. Iako nam ova cijena djeluje zastrašujuće i veliku većinu može odvratiti od kupovine ovakvog modela, to nikako neće spriječiti da ovaj legendarni model pronađe put do svačijeg srca.

