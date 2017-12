Rimac Concept One bolji od Aventadora i Honde NSX

Prva epizoda popularne emisije The Grand Tour je emitovana, a jedan od najzanimljivijih detalja je svakako trka voditelja u modelima Rimac Concept One, Lamobrghini Aventador i Honda NSX.

U prvoj epizodi, tri popularna voditelja su posjetili Švajcarsku i njene puteve, te su iskoristili priliku i da odmjere snage i brzinu svojih super autmobila, ali i svoje vozačko umjeće u sprint trci na aerodromu.

Ričard Hamond je bio za volanom super automobila iz Hrvatske po imenu Rimac Concept One, Džejms Mej je vozio Hondu NSX, dok je Džeremi Klarkson uživao u Lamborghini Aventadoru.

Trka je snimljena prije nesreće koju je Hamond doživio, i pokazuje koliko je zapravo Rimac brži od ostalih, s obzirom da ih je ostavio daleko iza sebe. Čak je i sam Hamond koji je bio za volanom ovog modela bio iznenađen, te je izgovorio "ako je ovo budućnost, jedva čekam da stigne".

Međutim, da budemo fer prema Aventadoru i Hondi NSX, Rimac spada u potpuno drugu kategoriju performantnih automobila, te ne predstavlja iznenađenje što je svoje suparnike tako lako pobijedio.

Rimac Concept One koji je snimljen posjeduje 1.224 konjskih snaga koje proizvode čak četiri elektromotora i baterija snage 90 kilovat-sati. To ovom automobilu omogućava da od 0 do 100 km/h ubrzava za svega 2,5 sekundi i da postigne maksimalnu brzinu od 354 km/h.

(Vrelegume.rs)