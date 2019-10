Rolerkoster za vozače: Najstrmiji most na svijetu

Eshima Ohaši je most u Japanu, dovoljno visok da ispod njega brodovi mogu neometano da prolaze.

Eshima Ohaši na prvi pogled više liči na spravu iz luna parka. Međutim, riječ je o mostu, visokom 44 metara i dugačkom 1,7 kilometara, koji spaja gradove Macue i Sakaiminato i istovremeno omogućava neometano funkcionisanje drumskog saobraćaja i promet brodova.

Most je izgrađen u periodu od 1997. do 2004. godine, najveći je most s čvrstim okvirima u Japanu i treći najveći most na svijetu. Njegova visina idealna je za prolazak brodova, a ukoliko se nađete neposredno ispred mosta, učiniće vam se kao da stoji potpuno vertikalno u odnosu na put iz kog se nastavlja.

Ipak, nagib mosta propisan je i normalan, ono što preovlađuje je perspektiva iz koje se most posmatra, odnosno fotografiše.

(Punkufer.hr)