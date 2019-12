Ruska "šerpa" za koju ne postoje baš nikakve prepreke

Sherp je proizvođač jedinstvenog amfibijskog vozila nastalog u rusko-ukrajinskoj saradnji, koga je konstruisao ruski inženjer Aleksej Garagašjan.

Model The Ark je vozilo za koje ne postoji nikakva prepreka. Njegova konstrukcija dugačka 9,63 metra, a čine je osnovno vozilo i prikolica sa tri osovine.

Vozilo teško 4,3 tone, pokreće dizel motor zapremine 2,4 litra sa 75 KS i obrnim momentom od 280Nm. Mjenjač je petostepeni manuelni, a maksimalna brzina 30km/h.

The Ark ima pogon na svih pet osovina, a rezervoar zapremine 240 litara mu omogućava autonomiju vožnje od 24 sata.

Ovo jedinstevno vozilo ima ukupna nosivost od 3,4 tone i u stanju je da prevozi 20 ljudi.

The Ark može da radi na temperaturama do minus 50 do više od 40 stepeni Celzijusa, a nikakvu prepreku mu ne predstavljaju ni rovovi širine dva metra, ni prepreke više od metra i po.

Ova nevjerovatna "šerpa" može da pluta po vodenoj površini, a gume specifičnog oblika mogu da joj poslužiti i kao pogonske elise. The Ark vas neće ostaviti ni nasred zaleđenog jezera, jer ako površinski sloj leda pukne - to mu neće predstavljati baš nikakav problem.

Pritisak u gumama može da se podešava u vožnji, pa se one, u zavisnosti od terena mogu izduvati ili napumpati.

Osnovna verzija ovog neobičnog vozila prodaje se po cijeni od oko 120.000 dolara.

(Telegraf.rs)