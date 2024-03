Sa koliko snage treba da raspolaže vaš automobil?

Koliko Vam snage zaista treba u automobilu? Važi li tu pravilo "što više, to bolje"ili postoji neka idealna mjera? Njemački ADAC je pokušao da odgovori na ovo pitanje te navodi da ipak sve zavisi o namjeni vozila i načinu na koji se upotrebljava.

Zato je potrebno definisati individualne potrebe i odgovoriti na nekoliko pitanja. Putuje li često s teškim teretom ili teškom prikolicom? Putujete li inače ravničarskim ili planinskim okruženjem? Vozite li više u gradu ili na autoputu? Koliko je teško vozilo?

Današnja motorna vozila obično su dovoljno dobro motorizovana da zadovolje standardne zahtjeve, čak i s osnovnim pogonom. Čak i s “najmanjim” motorom u Golfu 1.0 TSI sa 110 KS, 100 km/h postiže za 10,2 sekunde uprkos masi praznog vozila od 1.300 kilograma.

U 1970-ima to su mogla samo vozila s motorima velike zapremine sa šest ili osam cilindara ili "frizirane" mašine sa sufiksom Abarth ili GTI.

Čisti broj konjskih snaga ili kilovata malo govori jer svaki automobil različito pretvara konjske snage u performanse, a ovisno o dizajnu motora. Ni ubrzanje od 0 do 100 takođe nije relevantna stavka.

Krivulja okretnog momenta motora je ključna za performanse. I to ne zbog ubrzanja iz mjesta već snagu treba imati onda kada je to stvarno potrebno. Na primjer prilikom preticanja kamiona ili ubrzavanja na ulazu na autoput - a to je raspon brzine od 60 do 100 km/h.

Zato ADAC standardno testira upravo ovo ubrzanje. Kao razuman vremenski okvir za ubrzanje od 60 do 100 km/h smatra se između 5,5 sekundi i 8 sekundi. Unutar tog vremenskog okvira vozilo pređe oko 122 metra (za 5,5 sekundi) do 178 metara (za 8 sekundi).

Na temelju ovih pretpostavki i rezultata ADAC testa automobila potrošačima se može dati preporuka za odgovarajući motor. Ovo su približne vrijednosti za prosječnu upotrebu, koje mogu varirati za oko pet KS.

Ova je preporuka namijenjena vozilima s prosječnim načinom korištenja. Ako se automobil uglavnom vozi u gradu, manja snaga motora može biti dovoljna. Za duga putovanja na brzim cestama i autocestama ili za redovitu vožnju s teškim prikolicama snažniji motor može imati smisla.

Kao zaključak može se reći da je više snage bolje zbog sigurnosti.

Najbolji primjer je Dacia Spring Electric 45. Baš kao i kod ostalih sličnih modela sa slabijim motorima, manevri preticanja mogu biti pravi test za živce. Malo električno vozilo ima međusprint od 60 do 100 km/h za 14,86 sekundi i za to mu treba punih 330 metara a standardni ulaz na autoput je dug 250 metara. Sa druge strane Tesla Model S može da ubrzati od 100 km/h za samo 1,64 sekunde i za to mu treba 36,4 metra dok Dacia Spring mora da vozi čak 80 metara duže da bi postigla isti učinak, prenosi Index.hr.

