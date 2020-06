Sajam automobilčića u Novom Sadu: Kolekcionarstvo jače i od epidemije

U Novom Sadu na centralnom gradskom trgu i ove godine okupili su se ljubitelji i kolekcionari maketa četvorotočkaša na trećem "Sajmu automobilčića".

I pored ljetnje žege, Trg Slobode okupio je danas veliki broj posjetilaca koji su došli da pogledaju izložbene primjerke automobilčića koje je izložilo više od 20 kolekcionara, ali i pogledaju izložbu oldtajmera i specijalizovanih mašina koje koriste komunalne službe, vatrogasci i policija.

Ovogodišnja manifestacija trebala je da bude još sadržajnija, ali se u raznovrsnost ponude uplela epidemija virusa korona, pa je ovogodišnja izložba malih automobila protekla u znaku upozorenja o čuvanju distance i drugim mjerama bezbjednosti vezane za prevenciju širenja bolesti. Dio najavljenih izlagača otkazao je učešće, ali posjetioci nisu izostali, pa su organizatori ove manifestacije zadovoljni.

"Cilj ove izložbe jeste promocija kolekcionarstva kroz zabavu, ali i edukacija o bezbednosti u saobraćaju pre svega najmlađih učesnika“, navodi predsednik Saveza vozača Vojvodine Marko Topo, organizator ovog sajma.

On je rekao da je i ove godine u saradnji s gradskim komunalnim preduzećima, te policijom i vatrogasnom jedinicom organizovana izložba specijalizovanih vozila, pa su pojedini mališani imali priliku i da sednu u unutrašnjost tih vozila, a neki i da se provozaju u kratkoj vožnji. Ipak, međunarodni karakter izložbe ove godine je izostao.

"Imamo izlagače iz nekoliko gradova u Srbiji. Na žalost, zbog cele ove situacije sa koronavirusom, izlagači iz regiona nisu došli. To je velika šteta jer smo očekivali veliku kolekciju automobilčića, tako da se nadamo da ćemo ih u oktobru, kada budemo organizovali auto-moto berzu, videti ovde", kazao je Topo.

Auto-moto klub "Veteran" pobrao je veliku pažnju posjetilaca, nakon što su na gradski trg dovezli svoje stare ljubimce na četiri točka, a tu je bilo raznih automobila – od fiće iz 1969. godine preko rols rojsa, do jaguara, starih dobrih folcika ili "buba"… Pojsetioci ove manifestacije iskoristili su priliku da se pored nekih od veterana automobilske industrije fotografišu.

Članovi kluba MC Brothers mladima su predstavili motociklizam, značaj nošenja kacige, ali i moto kulturu.

Saša Malinović, član ovog moto kluba ističe da su motociklisti najugroženiji učesnici u saobraćaju, te da je ova manifestacija da se, posebno mladima, predstave mjere bezbjednosti u saobraćaju i oprema koju motociklisti koriste, ali i da se promoviše bajkerska subkultura.

Među izlagačima minijaturnih automobila jedan Beograđanin po prvi put je u Novom Sadu predstavio deo svoje kolekcije. U svojoj kolekciji nalaze se nešto veće makete automobila koje je skupljao proteklih dvadeset godina.

"Imam preko 200 modela. Za dve decenije sam kupovao, menjao, prodavao i sada sam došao do probrane kolekcije koja se meni dopada. To su modeli pedesetih i šezdesetih, te modeli koji su se vozili kod nas u nekom podneblju i asociraju me na to vreme", kaže Saša iz Beograda.

Ovaj novopečeni penzioner dodaje da je zahvaljujući ovom hobiju proputovao veliki dio Evrope i istakao značaj saradnje među kolekcionarima u regionu. Što se njegovog mini voznog parka tiče, Saša navodi da je posebno "slab" na mercedese.

"Mercedes me je i kvalitetom i estetski vezuje za ranu mladost i trudio sam se da dođem do takvih modela koji su se vozili našim drumovima. Vremenom, kada sam bio u mogućnosti, uzimao sam kvalitetnije modele, kvalitetnije izrade. Tako sam od renomirane firme CMC, koja se bavi ručnom izradom automobila, sa mnogo detalja, i drže najviše standarde u ovoj sferi kolekcionarstva, naručio nekoliko modela“, istakao je Saša pokazujući svog ljubimca CMC-ovog mercedesa koji košta 700 evra.