Samo u Kini: Salon automobila na kome se izlažu kopije drugih modela

Poznato je da se neki kineski proizvođači ne opterećuju kako će drugi reagovati kad vide njihov proizvod. Oni jednostavno kopiraju dizajn originalnih automobila i idu dalje, do sljedećeg sudskog spora gde će im blagonaklono domaće pravosuđe vjerovatno progledati kroz prste.

Međutim, ono što do sada nismo znali je da postoji sajam automobila na kome su izloženi primjerci smanjenjih kopija modela marki Porsche, Honda, Mini, Maserati, Range Rover... na električni pogon.

Na ovom sajmu se nude automobili koji koštaju oko 5.000 evra, nisu opremljeni sistemima aktivne i pasivne bezbjednosti, a maksimalna brzina ovih električnih automobila je 45 km/h.

Crazy to see so many cheap knockoffs of brand names at this knockoff expo. Why is knockoff Tesla missing? A typical cheap knockoff EV sells roughly for $5k. pic.twitter.com/0hkCzNRTDa