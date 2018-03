Samovozeći auto, vjerovatno, nije kriv za smrt pješaka

Lokalna policija oglasila se nakon nesreće u kojoj je Uberov samovozeći automobil u noći između nedjelje i ponedjeljka usmrtio ženu u gradu Tempi u Arizoni.

U razgovoru za San Francisco Cronicle, šefica policije, Sylvia Moir, izjavila je kako bi takvu nesreću bilo nemoguće izbjeći.

"Vozač je rekao da se sve dogodilo u trenutku. Osoba je iskočila ispred vozila, a prvi nagovještaj da bi se mogao dogoditi sudar bio je zvuk udarca", kazala je Moir.

U Uberovom vozilu za volanom je bio i čovjek, koji nadzire test-vožnju samovozećeg automobila.

Takođe, utvrđeno je da je automobil vozio brzinom od oko 60 km/h, u zoni u kojoj je ograničenje 55 km/h, što znači da se ipak kretao nešto brže nego što je dozvoljeno.

Vozilo je u tom trenutku, bez ikakvih naznaka kočenja, udarilo 49-godišnju Elaine Herzberg, koja je gurajući bicikl naglo izašla na sredinu puta.

"Jasno je da bi bilo teško izbjeći ovakav sudar, bez obzira na to da li se radi o autonomnom vozilu ili o automobilu kojim upravlja čovjek, jer je žena iznenada izletjela na sredinu kolovoza”, rekla je Moir nakon što je pogledala video zapise sa kamera autonomnog Volvoa XC90, koji Uber koristi za testove tehnologije samovozećih automobila.

