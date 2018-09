Savjeti i pravila za ispravnu vuču prikolice

Postoje neki jednostavni zakoni fizike i druma koje biste trebali poznavati prije nego što pokušate vuči prikolicu automobilom.

Nekoliko važnih tačaka:

- uvijek slijedite preporuke za pravilnu vuču

- protivakonito je premašiti masu opterećenja prikolice, koju preporučuje proizvođač kuke za vuču ili priključka za vuču koji koristite

- sve prikolice, uključujući i one bez kočnica, moraju imati jasnu oznaku maksimalne bruto težine u kilogramima

Zašto prikolice krivudaju

Ako ste se ikada vozili iza prikolice na autocesti, vidjeli ste kako krivudaju, idu ustranu ili skakuću. Mnogi misle da je to dio vuče, ali nije. Ako ispravno opteretite prikolicu, tako da je prednji malo teži od zadnjeg kraja, praktički možete eliminisati sve uobičajene probleme prilikom vuče prikolica.

Tri zakona fizike vuče

Kada prikolica skreće prirodno će se "htjeti" rotirati oko vlastitoga težišta. Možete smanjiti vrludanje za skretanja postavljanjem težišta prema prednjem dijelu kombiniranog vozila i prikolice. Promjena položaja težišta mijenja rukovanje karakteristikama prikolice.

Fizika uspješne vuče

Pravilno pronalaženje i pozicioniranje težišta na prikolici tajna je uspješne vuče. Za vuču je važno težište jer se motorno vozilo ili prikolica, naravno, "instinktivno želi" okrenuti oko svog težišta. Ono djeluje kao neka vrsta šarke i mjesto gdje se ta "šarka" nalazi ima značajan uticaj na vuču. Kada se vuče prikolica, težište mora biti ravno ispred točkova prikolice tako da ga prikolica savršeno slijedi. Kada je težište tačno ispred točkova prikolice (najbolje od 10 do 20 cm), prikolica će biti povlačena u ravnoj liniji i vi ćete moći sigurno skretati. Ako je težište predaleko naprijed, prikolica neće "htjeti" skretati i vozač će osjećati da se automobilom teško upravlja.

Kako izračunati težište?

Morate znati bruto težinu prikolice, udaljenost od osovine do mjesta spajanja (dužina ruda) i težinu prednjeg dijela.

Tada je: Položaj težišta = (u cm ispred osovine prikolice) opterećenje prednjega dijela u kg x dužina rude u cm po bruto težini prikolice u kg.

Kako utovariti prikolicu?

Uvijek provjerite priručnik kako biste utvrdili vučni kapacitet svog vozila. Uvjerite se da je težište prema prednjem dijelu prikolice obično od 10 do 20 cm ispred osovine. Možete to učiniti tako da malo veću težinu utovarite u prednji dio prikolice, a ne u zadnji. Podesite zadnju kuku prikolice kako biste osigurali da prikolica bude ravna ili malo spuštena na prednjoj, ali nikada na zadnjoj strani. Provjerite maksimalnu bruto težinu prikolice - to bi trebalo biti jasno označeno. Osigurajte teret na prikolici na za to predviđenim mjestima na prikolici. Utovarite teret pažljivo s obiju strana - i sprijeda i odzada.

Kako voziti s prikolicom?

- predvidite zaustavljanja i na vrijeme kočite

- ostavite razmak najmanje četiri sekunde između svog i vozila ispred

- osigurajte dodatni prostor za okretanje i manevrisanje

- tokom vrućih dana, čuvajte motor od pregrijavanja na dugim usponima

- koristite niži stepen prenosa kako bi se motor bolje hladio.

