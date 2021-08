Savjeti kako provjeriti i dopuniti motorno ulje

Održavanje ispravne razine motornog ulja ključno je za njihovo nesmetano djelovanje i dug vijek samog motora.

Možete navratiti do najbližeg servisa, gdje će posao rado obaviti umjesto vas, no ovdje je nekoliko savjeta kako da to napravite sami. Ovi praktični savjeti dati će vam detaljnija uputstva, vezana za vaš automobil. Uza sve dole navedeno, budite sigurni da je motor ugašen i da ste ga osigurali od neželjenog pomicanja ručnom kočnicom.

Prvi korak: Otvorite poklopac motora i potražite mjernu šipku. Najčešće se nalazi negdje ispred motora, blago obojane ručice.

Drugi korak: Izvadite mjernu šipku i krpicom obrišite ulje sa nje.

Treći korak: Umočite ju natrag u ulje, izvucite van i očitajte. Ako je razina na mjernoj šipci ispod oznake za minimalnu količinu, trebate ga doliti.

Četvrti korak: Da biste ga napunili, maknite poklopac za punjenje motornog ulja, polako dolijevajte ulje i zatim pričekajte nekoliko minuta, prije nego što opet provjerite razinu. Previše ulja može biti jednako loše kao premalo – ne smijete prepuniti motor. Da biste izabrali odgovarajuću kvalitetu ulja za motor svog vozila, pogledajte u knjižicu održavanja.

Peti korak: Poklopac zatvorite tako, da ga spustite s visine najmanje 15 centimetara. Kako biste se uvjerili da je dobro zatvoren, pokušajte poklopac podignuti iz zaključanog položaja. Ako ne možete, sigurno ste ga zatvorili, piše Automania.