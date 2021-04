Savjeti za kupovinu novog motocikla

Ponuda dvotočkaša je velika. Dolaze u različitim kubikažama i formama i nije lako odlučiti šta je najbolji izbor za vas.

Vijest koja je krajem prošle godine mnoge iznenadila, pa čak i dobre poznavaoce prilika, jeste da je tokom 2020. u odnosu na 2019. godinu zabilježen rast prodaje mopeda od 12%, a motocikala od čak 69% piše sajt Polovni automobili

Pandemija virusa korona svakako je promijenila navike mnogih, a ako ste i vi među onima koji razmišljaju o dvotočkašima, slijede savjeti kako da ih izaberete.

Nov motocikl ili skuter?

Prvo pitanje na koje sebi morate da date odgovor jeste za šta vam je potreban dvotočkaš?

Nije svaki skuter iste namjene, niti jeftin za održavanje. Niti je svaki motocikl predviđen za visoke performanse i brzinu.

Kada ovo riješite, potrebno je da izbor svedete na određenu klasu motocikala i nekoliko aktuelnih modela.

Pri izboru novog motocikla, bitna činjenica koja se mora uzeti u obzir jesu vaša vještina i iskustvo u vožnji. Nakon toga, slijedi pregled ponude.

Savjet je da se ne vezujete za pojedine brendove, već da tražite najbolju ponudu u klasi i izaberete onaj motocikl na kome se najbolje osjećate.

Praktično i ekonomično

Ako vam je potreban dvotočkaš za dnevne potrebe, na primjer, "od posla do kuće", za odlazak do marketa i generalno izbjegavanje gužve, idealan bi bio skuter ili moped zapremine od 50 do 125 kubika.

Ovdje su troškovi eksploatacije najniži i to je klasa koja je ekonomična i donosi uštedu.

Uglavnom se radi o četvorotaktnim agregatima s izuzetno niskom potrošnjom goriva. Čak i u ovoj klasi poželjno je da izaberete model sa ABS-om.

Po nezvaničnoj definiciji moped je mali motocikl, zapremine do 49 kubika, sa pedalama. Tipičan primjer mopeda na našim prostorima je Tomos A3.

Pojavom modernih skutera, mopedi su u Evropi većim dijelom potisnuti. Skuteri su brži, posjeduju bolje vozne karakteristike i praktičniji su zbog gepeka ispod sjedišta.

Iako se skuter i moped razlikuju, zakon je propisao da je moped motorno vozilo sa dva točka čija najveća konstruktivna brzina, bez obzira na način prenosa, ne prelazi 45 km/h, pri čemu radna zapremina motora, kada vozilo ima motor sa unutrašnjim sagorijevanjem ne prelazi 50 kubika, ili s motorom čija najveća trajna nominalna snaga ne prelazi 4 kW, kada vozilo ima električni pogon.

Sa dozom zabave i više mogućnosti

Posljednjih godina, proizvođači nude sve više "full size" motocikala manjih kubikaža.

Radi se o motociklima u zapreminama od 250 do 500 kubika, koji svojim gabaritima omogućavaju vozaču da u potpunosti osjete svijet motociklizma kako kroz putovanja, tako i kroz svakodnevnu upotrebu, a ujedno uz niske troškove eksploatacije.

Veći skuter će biti praktičniji za grad zbog prtljažnog prostora i automatskog mjenjača. U ovoj klasi bićete u mogućnosti da se priključite grupnim vožnjama.

Imaćete dovoljno snage, mjesta za dodatni prtljag i suvozača ako želite da podijelite iskustvo sa dragom osobom. Odnosno, kupili ste ulaznicu u hobi zvan motociklizam.

Motocikli i skuteri iz ove klase su idealni za početnike. Uglavnom, radi se o mašinama umjerenog temperamenta koje su tolerantne na početnike greške.

Što je motocikl lakši i manji, na njemu ćete lakše savladati tehnike vožnje.

Na ovom motociklu nastaće vaša osnova motocikliste.

Za one koji su iskusni

Većina motociklista ima želju da sebi priušti nov motocikl. Kupovina novog motocikla je ispunjenje želje koja se gaji od djetinjstva.

Konačno ste izdvojili vrijeme i novac za sebe. Većinu stvari ste sredili u životu i možete da priuštite sebi zasluženo zadovoljstvo.

Zaista je poseban osjećaj imati motocikl bez i jedne ogrebotine i tragova prethodnih vlasnika.

Najpopularniji motocikli za već iskusnije motocikliste koji znaju svoje potrebe su iz srednje klase, odnosno motocikli zapremine od 600 do 900 kubika.

Zapravo, radi se o motociklima velikih mogućnosti i ozbiljnih performansi koji mogu da zadovolje većinu zahtjeva prosječnog motocikliste. Pritom, njihova cijena je relativno pristupačna i primamljiva.

Ponuda u ovoj klasi je velika. Gotovo je nemoguće ne naći nešto po svom ukusu. Kako po cijeni, tako i po namjeni.

Da li sam zaista početnik?

Motocikli nove generacije posjeduju sisteme poput ABS-a, kontrole proklizavanja, itd. Međutim, svi sistemi ne mogu da nadomeste neiskustvo vozača.

Ukoliko ste neiskusni na velikom i novom motociklu, pratiće vas konstantan osjećaj napetosti i stres koji će vas spriječiti da razvijate vještinu vožnje.

U ovoj fazi kupovine morate biti iskreni prema sebi. Uvijek će postojati neko ko će pokušavati da vas ubijedi kroz lični ili primjer nekog drugog početnika koji je "preskočio" početnički motocikl.

Ne dozvolite sebi da kupite nov motocikl koji ne možete da iskoristite, pa da izgubite volju i entuzijazam, te i novac koji ste uložili.

Razmotrite više opcija

Kada ste napravili uži izbor ili sveli na jedan model, možemo reći da ste tek na pola puta. Većinu toga o potencijalnom novom motociklu možete saznati pregledom testova na internetu. Uvijek je dobro prikupiti što više informacija.

Ne donosite odluke dok ne steknete uživo utisak o motociklu koji planirate da kupite.

Odvojite vrijeme za posjetu prodajnom salonu, sjedite na motocikl, provjerite da li vam odgovara položaj sjedenja, koliko su vam savijena kolena, možete li da dohvatite podlogu. Ujedno, uživo ćete steći utisak o kvalitetu završne obrade.

Nekada je moguće zakazati test vožnju, ali ta praksa je generalno rijetka, ali ništa vas ne košta da pitate.

Važno je da se ne vezujete isključivo za jedan brend. Probajte i druge motocikle iz klase.

Pripremite pitanja za prodavca i nemojte se ustručavati da postavite koliko god pitanja je potrebno da biste bili sigurni da je to motocikl koji će ispuniti vaše kriterijume.

Raspitajte se i o servisnim intervalima. Na koliko se radi servis i koliko košta.

Kupovina novog motocikla nije samo potpis na papiru, to je iskustvo.

Opremanje novog motocikla

Većina proizvođača nudi i puno dodatne opreme na koju možete potrošiti velike sume novca.

Fabrička oprema je uvijek skupa i morate razmisliti šta vam je zaista potrebno. Dosta opreme je moguće kupiti i naknadno i u nekim slučajevima je jeftinija od fabričke.

Praktična oprema koja podiže upotrebnu vrijednost i komfor je dodatni prtljag, povišeni vizir, grijači ručica i sjedišta, kreš barovi, centralna nogara.

Oprema poput karbonskih dijelova, brendiranih izduvnih sistema, maglenki, više je stvar luksuza nego potrebe. Prije kupovine opreme koja nije od istog proizvođača, provjerite da li će ugradnja uticati na garanciju.

Rekreativno radna vozila - kvadovi

Kvadovi su sve popularniji. Sve ih češće možemo vidjeti kako po gradu, tako i na offroad vožnjama.

Kvad (Quad) ili ATV (All Terain Vehicle) je vozilo koje posjeduje četiri točka, dok su pozicija sjedenja i komande upravljanja slični motociklu. Kao što naziv vozila kaže, ATV je dizajniran i konstruisan da savlada različite podloge.

Na prvu pomisao, kvad se posmatra kao rekreativno vozilo. Idealan je za offroad, vožnju po prirodi i obilazak destinacija koje nisu pristupačne drugim vozilima. Kvadovi, kao i motocikli, podijeljeni su na klase.

Kvadovi su zanimljivi za vožnju, ali zbog svoje konstrukcije, zahtijevaju iskustvo i vještinu, pogotovo kada se radim o većim kvadovima. Zbog okoline u kojoj se koristi i nedostatka kabine, kao i za vožnju motocikla, tako je i za vožnju kvadova potrebna lična zaštitna oprema.

Pored zabavne strane, kvadovi imaju veliku praktičnu pripremu i mogu biti odličan alat za obavljanje mnogih poslova. Koriste ih lovci, pecaroši, šumari, kao i službe spasavanja.