Savjeti za vozače koji sami idu na duža putovanja

​Otvoreni put je pretjerano korišćena metafora za beskrajne mogućnosti, tako da bi bilo logično pretpostaviti da većina ljudi uživa u sirovom potencijalu dugih solo putovanja.

Međutim, mnogi putnici se plaše ideje da sami budu za volanom. Uobičajene žalbe: usamljeno je; dosadno; i to je iscrpljujuće.

To ne mora biti bilo koja od tih stvari. Zamislite samo: kada ste posljednji put imali četiri, šest, osam ili više sati za sebe? Vi postavljate tempo; vi određujete itinerar. U svijetu koji izgleda kao da se stalno kreće brže, sa sve većim obavezama i više ometanja, tako veliki komadi relativnog slobodnog vremena su rijetkost.

Budite sebični

Prije nego što se uvrijedite na ovu ideju, pročitajte dalje. "Zaista vjerujem u vrlinu sebičnosti", kaže Tod Kašdan, profesor psihologije na Univerzitetu Džordž Mejson koji je proučavao prednosti putovanja. "Morate da zadovoljite svoje potrebe i morate da razumijete koje su to potrebe. Zaista im je lako biti podmetnuti pod drugim ljudima ili drugim motivima. Sebičnost je način da napunite svoju energiju, razmrsite sve odnose i psihološke veze koje imate u svom životu. Kada putujete sami, radite sve za vas. Trebalo bi da zaista cijenite taj način razmišljanja tokom svog putovanja, ali se nadamo da ćete donijeti nešto od toga sa sobom u svoj svakodnevni život."

Bavite se teškom knjigom

Postoji mnogo aplikacija za uživanje u audio knjigama. Umjesto da se jednostavno odlučite za onaj za koji znate da će vam se dopasti, pokušajte sa izazovnijim naslovom. "Možda ćete moći da prođete kroz to kao audio-knjigu", kaže Fin Marfi, autor knjige "The Long Haul: A Trucker's Tales of Life on the Road", memoara koji dokumentuje više od tri decenije rada kao vozač u kompanijama za selidbe, dodajući više od milion milja svojim brojačima kilometara. "Ne mora da bude ni nešto visoko. Nisam mogao da prođem kroz knjige o Hariju Poteru; dođavola su me iznervirali. Ali kada sam stavio audio-knjigu, čitač je bio nevjerovatan i izveo je sve glasove, tako da sam na kraju sve slušao i uživao u njima."

Poboljšajte svoje muzičko znanje

Ako niste tekstopisac u usponu, uživajte u muzici na druge načine. Slušajte cjelokupnu diskografiju umjetnika hronološkim redom.

Iskoristite priliku da duboko zaronite u žanr koji vam je nov ili koji želite da bolje razumijete. Uživajte u odabranoj listi za reprodukciju koja je fokusirana na raspoloženje na svom omiljenom servisu za strimovanje. Ili se utopite u lokalne vibracije glumeći umetnike...

Postanite bolji vozač

Skloni smo da razmišljamo o vožnji kao o sredstvu za postizanje cilja, a ne o vještini.

Prilagodite svoj način razmišljanja, tako da to smatrate vještinom koju možete usavršavati svaki put kada uđete u automobil.

Marfi predlaže da razmišljate kao vozači kamiona, jer im je potrebno više vremena da se okrenu, ubrzaju i zaustave. To znači da gledaju šta se dešava u blizini, ali i gledaju unaprijed, bukvalno i figurativno, prenosi b92.