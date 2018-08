Savjeti za zaštitu vozila od korozije

Najveći neprijatelj automobila je korozija. Inače skloni koroziji čelik i čelični lim i dalje su dominantni i najčešće korišteni materijali za izradu auta. Koroziranje ili hrđanje zapravo je trošenje, odnosno nagrizanje i degradacija materijala zbog hemijske reakcije s kiseonikom.

Kod automobila ova pojava ne samo što utiče na estetiku, nego može ozbiljno narušiti i samu konstrukciju. Iako je većina novih automobila danas adekvatno zaštićena, a pojedini proizvođači daju jamstvo na prohrđavanje i do respektabilnih 12 godina, hrđanje zbog mehaničkih oštećenja nije moguće spriječiti. Snažni saveznici korozije su vlaga, so i vanjski uticaji kojima su automobili najčešće izloženi. Imate li mogućnost, automobil je najbolje držati u garaži tokom zimskih mjeseci. Opšte je poznato da garažirani automobili postižu višu cijenu jer im vlaga manje smeta. Već i cerada zaštititi će lak, karoseriju i stakla od smrzavanja.

Tokom zime više je faktora koji rade protiv vašeg automobila. Sitni kamenčići i šljunak koji se nasipavaju protiv proklizavanja stvaraju sitna oštećenja na karoseriji, a kad na takav oštećeni metal dospiju voda, snijeg i so stvoreni su idealni uslovi za hrđu.

Korozija se često pojavljuje na teško pristupačnim i oku nevidljivim mjestima na karoseriji pa kad se uoči na površini, to može biti znak većeg oštećenja. Zato i na prve znakove korozije treba reagovati što prije kako bi se izbjeglo daljnje rapidno propadanje. Mnogi stručnjaci preporučuju dodatnu zaštitu donjeg dijela karoserije, čak i kod posve novih automobila.

Ta dodatna zaštita nije na odmet, no prije krajnje odluke svakako bi bilo dobro porazgovarati sa savjetnikom u ovlaštenom servisu o tome hoće li naknadni radovi uticati na fabričku garanciju.

Ukoliko dobijete zeleno svjetlo, a u pravilu nema razloga da tako ne bude, na tržištu možete odabrati neko od brojnih sredstva za zaštitu karoserije. Najpraktičnija su u spreju. Budete li to radili sami, vjerovatno je kako ćete proći jeftinije, no profesionalci će to u pravilu obaviti temeljitije i bolje. Važno je da se zaštitni sloj nanosi za suvog vremena i sa što manje vlage u vazduhu te da pritom površina koja se tretira bude posve očišćena od prljavštine, masti ili već nastale korozije. Ukoliko je riječ o podu automobila i izvana nevidljivim dijelovima i sami se možete upustiti u ovaj zahvat.

Ako su to prvi znaci korozije na vanjskim, vidljivim dijelovima karoserije preporučujemo da zahvate ipak obavljaju profesionalci – prvenstveno u ovlaštenim servisima ili specijalizovanim radionicama.

Tretman uključuje pjeskarenje, uklanjanje korozije i nanošenje zaštitnih sredstava po izboru ili preporuci majstora. Isplativa je to investicija s obzirom na ubrzano propadanje i pad vrijednosti automobila koji je zahvatila korozija.

Osim premaza, automobil će zaštititi i češće pranje. Iako zimski mjeseci nikoga ne asociraju na često pranje automobila, to bi trebali redovno raditi, barem u samoposlužnim autopraonicama. Ispiranjem će solimati manje vremena za nagrizanje metala i stvaranje trajne štete. Dok je podvozje dovoljno isprati mlazom vode, za gornji dio dobro je koristiti vosak, jer on štiti automobil od nagrizanja soli. Ne zaboravite oprati i premazati i plastične dijelove ispod vrata te unutrašnje dijelove blatobrana.

Zaštitite i feluge, bez obzira jesu li napravljeni od aluminijuske legure ili čelika.

Osim mehaničkim oštećenjima, automobilske feluge izložene su i snažnom korozivnom djelovanju kočione prašine nastale usljed trenja između diskova i disk-pločica. Ta prašina ubrzano nagriza glatku i sjajnu površinu feluga bez obzira o kakvoj je leguri riječ. S obzirom na to da je riječ o glatkim ili sjajnim površinama, ovdje ne dolaze u obzir bilo kakve grube metode uklanjanja nastale korozije.

Ne smiju se koristiti niti tekućine koje sadrže kiseline. Za čišćenje se zato preporučuju specijalizovana i PH neutralna sredstva za pranje feluga. Dodatnu zaštitu felugama moguće je osigurati pjeskarenjem, bojanjem, lakiranjem i sl. Cijene variraju zavisno o veličini feluge i stepena oštećenja.

S padom temperature i dolaskom hladnih dana stiže i vrijeme za pripremu vozila za zimske uslove. Redovno održavanje i pravilna priprema automobila u skladu sa vremenskim uslovima direktno utiče na sigurnost, pa to nikako nemojte zanemariti.

Besplatne zimske akcije ili one po simboličnoj cijeni uključuju preventivne preglede vozila i svih njegovih ključnih elemenata, kao što su provjera svjetala, guma, kočnica, te nivoa i stanja svih tečnosti u autu. Tokom servisnih akcija u pravilu vrijede dodatne pogodnosti u obliku popusta, pa je itekako preporučljivo odazvati se ovakvom pozivu na pregled.

