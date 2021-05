Šest godina se trudio i uspio: Parkirao na svako mjesto

Britanac po imenu Geret Vajld je za šest godina uspio da se parkira na svih 211 mjesta ispred lokalnog supermarketa u predgrađu Londona.

Kako bi bio siguran da ne promaši neko mjesto ili više puta parkira na isto, tridesetdevetogodišnji Geret Vajld vodio je detaljnu evidenciju.

On je počeo 2015. godine, kaže da šezdesetak puta godišnje posjeti ovu prodavnicu i da će se truditi da se zabavi tako što će svaki put parkirati na drugom mjestu.

On je napravio šemu parkinga, označio je sva mjesta, a kao pomoć je koristio Google Maps, pa je preskakao mjesta za invalide i ona rezervisana za motocikle, a parking mjesta za porodice je koristio tek kada mu se rodila kćerka.

Nije varao - jedna kupovina jedno parkiranje. Uspio je.

(B92.net)

For the last six years I’ve kept a spreadsheet listing every parking spot I’ve used at the local supermarket in a bid to park in them all. This week I completed my Magnum Opus! A thread.