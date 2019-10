Šest znakova koji otkrivaju da morate zamijeniti svjećice na autu

Osim ukoliko ne vozite električno vozilo, velike su šanse da se kroz grad vozite uz pomoć motora sa unutrašnji sagorijevanjem.

Ako auto ne ide baš kako treba, razlog za to su možda svjećice.

Kada motor radi kako treba, svjećice bi trebalo da traju između 30.000 i 40.000 kilometara.

S obzirom na to da se normalnim smatra da auto pređe oko 20.000 kilometara godišnje, to znači da svjećice u proseku traju od 1.5 do 2.25 godina.

I dok im nije potrebna česta pažnja, svjećice mogu da naprave haos na autu ako ih potpuino ignorišete.

Šta su svjećice?

Svjećice stvaraju struju koja je potrebna kako bi se zapalila mješavina benzina i vazduha u komori za sagorijevanje motora.

One su ključan element koji omogućava da se motor pokrene i nastavi da radi.

Svaki cilindar motora zahtijeva jednu svjećicu.

Svjećice su prosta stvar, barem u teoriji. Međutim, potreban je precizan tajming kako bi one funkcionisale.

Kako rade?

Svjećica pali mješavinu goriva u motoru. Međutim, kako bi auto nastavio da radi, svaki cilindar zahtijeva seriju malih eksplozija.

Te eksplozije stvaraju silu koja pomjera klipove unutar motora.

Svaki cilindar sadrži preciznu kombinaciju goriva i vazduha. Kako se klip podiže unutar cilindra, pali se svjećica.

To stvara pritisak koji spušta klip niz cilindar i pali motore.

Ovo se nastavlja dok vozite svoj auto.

Koliko često treba mijenjati svećice?

U zavisnosti od toga koliko kilometara prelazite i koliko se brinete o motoru, svjećice mogu da traju godinama.

Elektroda je najčešće dio koji se prvi istroši, a uputstvo koje dolazi uz automobil može da vam pruži specifikacije za optimalne performanse.

Ako vozite pri umjerenim brzinama i ne pretjerujete sa ubrzavanjem, svjećice mogu da traju i 60.000 kilometara.

Jedna od ključnih stvari jeste i to kako održavate motor. Ako u njemu dođe do curenja, ulje može da dođe do cilindra i ugrozi pravilno funkcionisanje svjećica.

Ako motor ne radi kako treba, trebalo bi da provjerite svjećice.

Među stvarima koje mogu da ukažu na to da imate problem sa svjećicama su:

Povećana potrošnja goriva Auto iznenada usporava ili je vožnja stani-kreni Nedostatak ubrzanja Motor štuca Problemi sa paljenjem automobila

(Telegraf.rs)