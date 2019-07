Skoro svaki treći Francuz svojeručno održava lični automobil

Francuzi očigledno vole automobile, a u prilog tome govori i činjenica da veliki broj njih popravlja i održava svoje četvorotočkaše u sopstvenoj režiji.

Mehaničarski zanat, doduše na amaterskim osnovama, posebno privlači mlađu populaciju, željnu da uštedi koji dinar. Posebnu pikanteriju predstavlja podatak koji govori o tome da se ovde ne radi isključivo o pripadnicima jačeg pola, već da statistika uključuje i vefiki broj žena „motornim uljem, zaprljanih ruku“!

Generalno govoreći, „Uradi sam“ trend, ili kako to Anglosaksonci kažu „Do it Yourself“ (DIY), sve je popularniji, pa to važi i za Francuze. Studija koja nam je donijela utemeljenje za podatak u naslovu je sprovedena od strane organizacije BVA, a kao naručilac istraživanja figurira kompanija angažovana u internet prodaji rezervnih delova, Oscaro.

Tokom prethodne dvije godine, oko 28% anketiranih vozača je izvršilo barem jednu intervenciju na svom limenom ljubimcu. Za 71% „vrednica“ iz prethodne rečenice, kao rutinske radnje se nameću operacije zamjene filtera, metlica brisača i slično, dok je njih 34% već zamijenilo neki dio koji se može okarakterisati kao potrošna roba.

Istraživanje je doprinijelo tome da neki mitovi i klišei budu razbijeni u paramparčad. Naime, vjerovatno je većina nas, prilikom pomena auto-mehaničara amatera, vizuelizovala nekog „čikicu“ u penziji kako „krati“ staračke dane. Međutim, 40% popravki u ličnoj režiji je izvršeno od strane žena. Pored toga, prosječna starost osoba koje lično brinu o svom automobilu iznosi 42 godine, dok je starost onih koji nisu zaprljali ruke oko svog limenog ljubimca, u prosjeku 49 godina.

Starosna analiza takođe ukazuje na to da je 38% onih koji rado poprave štošta na automobilu, u dobu od 18 do 34-godine , dok je 18% učesnika istraživanja zrelije od 55 godina. Dalje, većina samoukih majstora, njih 54% je popravke vršilo i članovima porodice, a 22% se potrudilo i oko vozila koja su u vlasništvu prijatelja, poznanika i drugara. „Sam svoj majstor“ persone, najveći broj savjeta dobijaju od rodbine, a na drugom mjestu se nalazi svemoćni internet.

Većina ispitanika (56%) smatra sebe početnicima, a kao glavni motivacioni faktor da pristupe majstorisanju oko automobila, oni navode finansijski momenat, odnosno želja da se ostvari ušteda novca (65%), a kažu i da se dobija na vremenu koje je neophodno za posjetu servisu. Od ukupnog broja onih koji sebe smatraju iskusnim, a njih je 39%, čak 58% u prvi plan ističe novčane uštede, ali za 30% ispitanika to više nije pitanje finansijske prirode, već ponajpre hobija, ljubavi prema vozilu i životnog stila.

Rezultati istraživanja pokazuju da „privatna praksa“ ovog tipa posjeduje svjetlu budućnost. Čak 49% učesnika ankete planira nove, šire i kompleksnije “servisne” akcije na svom vozilu, a predviđa se da će se udio mladih „majstora“, odnosno onih u životnoj dobi od 18 do 34 godine, uvećati na 61%, u veoma kratkom roku.

AutoRepublika