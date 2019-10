Spašavanje prljavih "dizelaša" - odlična zarada

U dizel-automobile koji emituju previše azotnog oksida u atmosferu trebalo bi ugraditi hardver koji će da smanji emisiju tog gasa. Sa ugradnjom se polako počinje. Proizvođači hardvera očekuju rekordan obrt, piše Dojče vele (DW).

Na njemačkim ulicama ima oko pet miliona automobila na dizel-gorivo koja zadovoljavaju normu Euro 5. Pošto njihova emisija azotnog oksida prelazi granične vrijednosti, vlasnicima tih automobila u pojedinim gradovima i regijama prijeti zabrana vožnje.

Nakon izbijanja skandala sa „dizelašima“, proizvođači su neodređeno govorili o spremnosti da koriguju hardver na svojim automobilima. Sada je njemački Savezni zavod za motorna vozila izdao prve dozvole za takve intervencije.

Potražnja raste. Samo jedna od firmi koje prave sisteme za prečišćavanje izduvnih gasova, Tvintek Baumot, za samo nekoliko nedjelja dobila je gotovo 14.000 porudžbina.

Stručnjaci firme Baumot su još prije nekoliko godina na primjeru jednog Volkswagenovog Passata dokazali da njihov sistem BNox smanjuje emisiju azotnog oksida bitno ispod granice određene za „dizelaše“ sa normom Euro 5.

Te rezultate je potvrdio i najveći evropski automobilski klub, njemački ADAC.

Pošto je Volkswagen od Saveznog zavoda za motorna vozila dobio dozvolu da u svoja vozila ugrađuje sistem Bnox, velikom automobilskom koncernu su se s odgovarajućim zahtjevom već javile hiljade vlasnika automobila.

Riječ je o sistemu koji je već uspješno ugrađen u vozila posebne namjene i autobuse u raznim državama.

"Kada smo shvatili kakav je potencijal sistema, usavršili smo ga i prilagodili tržištu privatnih automobila", kaže šef Baumot grupe, Markus Hauser.

Troškovi: 3.000 evra

Hauser procjenjuje da se taj sistem može ugradi u oko tri miliona vozila. No, on upozorava da sistem ne bi trebalo svako da ugrađuje u svoje vozilo: "Polazimo od toga da će to učiniti oko 40 odsto vozača".

Volkswagen je izrazio spremnost da dotira 3.000 evra za ugradnju Bnox-a vlasnicima dizelaša. To se odnosi prije svega na one koji žive u velikim industrijskim oblastima kao što je Rurska oblast, regioni Porajnja i Pomajnja, kao i u velikim gradovima.

Ugradnja sistema koša ukupno 3.300 evra, tako da vlasnicima automobila staje da doplate "samo" 300 evra. Markus Hauser kaže da ta investicija, međutim, povećava vrijednost automobila.

U firmi Baumot računaju da će Savezni zavod za motorna vozila uskoro da im odobri i ugradnju BNOx-a i u Mercedesove automobile: "U naredne tri godine očekujemo obrt od oko 170 miliona evra".

Već sljedeće godine taj obrt bi mogao da iznosi 30 miliona. Pored Baumota, na tržištu postoji još nekoliko sličnih firmi, koje su se usmjerile na BMW i Volvo.

Rješenje i za zanatlije

Proizvođač hardvera ne vrši i ugradnju sistema za prečišćavanje - to će biti prepušteno kvalifikovanim radionicama, naglašava Hauser: "Mi želimo da kvalitet bude zagarantovan".

Zato je Baumot već sklopio ugovore s čitavim nizom ovlašćenih servisa za Folksvagene, a tom kolu se stalno pridružuju nove radionice.

Markus Hauser kaže da ne može da se predvidi kada bi čitava akcija promene hardvera na vozilima mogla da se okonča: "To će zavisiti od brzine samih radionica – ali i od brzine reakcije vlasnika vozila koji treba da se odluče na intervenciju".

Postoji dovoljno novih Bnox-sistema i ne treba strahovati da će ponestati. Riječ je o velikom poslu koji je posebno značajan za njemačke zanatske firme kojima bi zabrana vožnje za dizelaše mogla da ugrozi egzistenciju.

No, ne voze svi instalateri, krovopokrivači i ostali samo Folksvagenove modele posebne namjene. Zato Baumot radi i na rješenjima koja su prilagođena takvim vozilima drugih proizvođača.

