Sređen kao nov: Pogledajte popravku Porsche Panamere

Da li je zaista moguće tako popraviti oštećenja na karoseriji vozila da se gotovo i ne može primijetiti da li je vozilo bilo havarisano?

Odlučili ste se da kupite "polovan" automobil, ali niste sigurni u njegovu istoriju, ne samo održavanja, već i to da li je eventualno imao neki udes, odnosno kako to mi popularno volimo da kažemo, da li je bio "lupan"? To je nešto što brine većinu budućih vlasnika korišćenih vozila, a da li zaista imaju osnova za brigu.

U današnje vrijeme, ako je vozilo bilo havarisano, a sređivao ga zaista dobar tim majstora, potrebno je dosta iskustva da se to primijeti.

Naravno, drugo je pitanje da li je takav automobil i dalje bezbjedan za upotrebu u saobraćaju, ali što se tiče funkcionalnosti i vizuelnog izgleda, teško da ćete, kao laik, primijetiti razliku.

Uostalom, pogledajte kako se "sređuje" jedna Porsche Panamera, koja je pretrpjela oštećenja na prednjem djelu karoserije

(Topspeed.telegraf.rs)