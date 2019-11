Šta Rusi rade da ih ne bi pratio maler za volanom

Prema anketi kompanije Ford, 43% ruskih vozača vjeruje u "dobar znak" i "loš znak", a 16% za svaki slučaj postupa po principu "valja se, ne valja se".

1. Automobilu treba dati ime

Mnogi vozači smatraju da auto nije obična gomila lima, da on ima karakter i dušu, pa samim tim obavezno mora da ima i ime. Biće da to vjerovanje ima veze sa jahanjem konja, jer konjima su uvijek davana imena. A Rusi često za automobil kažu da je to "gvozdeni konj". Koja imena se najčešće daju automobilu? Uglavnom Lastočka (u ruskom jeziku je to čest nadimak voljene osobe) ili neko ime koje po zvučanju asocira na marku auta. Na primjer, Toyota Avensis je "Venja", Nissan Note je "Jenot" (tj. rakun), a KIA Picanto je Pikaču. Česta su i obična "ljudska" imena: Maša, Anfisa ili Vanja. Pojedinci smatraju da ime automobila mora početi na isto slovo kao i naziv njegove marke.

2. Novi auto treba "zaliti"

Mornari imaju stari običaj da prije porinuća novog broda razbiju o njega flašu šampanjca. To je u izvjesnoj mjeri prešlo i na ljubitelje automobila, samo što oni ne razbijaju flašu (jer se auto može oštetiti), nego samo malo poprskaju karoseriju (a ostalo popiju sa društvom). Pored toga, novi vlasnik "dariva" svog gvozdenog prijatelja. To može biti plišana igračka, lijepe presvlake za sedišta, kučence sa glavom koja se okreće, amajlija ili ikonica. Šta god da je, vašem "gvozdenom konju" će se sigurno dopasti ono što mu je poklonjeno od srca.

3. Baksuzan i srećan broj tablice

Brojevi tablica u Rusiji se sastoje od tri cifre i tri slova. Šestice donose nesreću. Što više ima šestica, vozač treba da bude oprezniji. Srećne cifre su 1, 3 i 7. Jednake cifre ili slova u broju tablice nagovještavaju nekakve sudbonosne preokrete.

4. Ne valja u automobilu govoriti o njegovoj prodaji

Prema autu treba biti pažljiv i redovno ga održavati. I nikada ga ne treba grditi. Ima vozača koji vjeruju da auto sve čuje, pa ako vlasnik u njemu priča o kupovini novog automobila, ovaj stari će se naljutiti i pokvariće se u najnezgodnijem trenutku. A ako mu vlasnik još i šutne gumu ili udari pesnicom po krovu prije nego što ga proda, moraće da potroši dosta novca za popravku.

5. Ne valja ugrađivati polovne dijelove iz havarisanog auta

Često auto-servisi kupuju automobile poslije sudara, pa koriste ispravne dijelove. Mnogi vozači, međutim, kažu da te delove ne valja ugrađivati u nova kola, jer će preko njih sa slupanog auta preći i "baksuz". To se ne odnosi samo na dijelove, nego i na bilo kakve predmete iz drugog vozila. Najveći baksuz prati ljubitelje ukradenih dijelova.

6. Ptičiji izmet znači "dobitak"

Ali samo na krovu i šoferšajbni. Na gepeku taj "bijeli trag" donosi samo trošak. Doduše, u oba slučaja treba što pre očistiti auto, jer u protivnom ne gine "gubitak".

7. Pranje auta znači "biće kiše"

Pitajte bilo kog vozača u Rusiji šta će se desiti kad neko opere auto, reći će: "Pašće kiša, pa će opet biti prljav". Čudno je što se upravo to najčešće i dešava! Pa ipak, baksuzluk nije razlog da auto bude prljav (jer to, kao što znamo, donosi gubitak). I još nešto: nemojte prljavim autom ići na sastanak sa simpatijom, jer tri mjeseca nećete imati sreće u ljubavi!

8. Ne valja posmatrati mesto sudara

Ako vidite da je negdje bio sudar na putu, ni slučajno ne gledajte na tu stranu, jer ćete i sami zapasti u nevolju (najbolje je da stanete i pomognete koliko je moguće). To i nije praznovjerica. Vozač koji se zablene u mjesto sudara može da izgubi kontrolu i sam izazove sudar.

9. Ako zgazite psa, znajte da je sljedeći na redu čovjek

Ni ovo nije potpuna "praznoverica". Ako je vozač bio nepažljiv i nije primijetio psa na putu, velika je vjerovatnoća da neće primijetiti ni čovjeka. Uzgred, ako se udarenom psu još može pomoći, ni slučajno ga ne treba ostaviti na putu. Treba ga odvesti kod veterinara.

10. Ko izbaci smjeće kroz prozor, godinu dana neće imati sreće

Vrlo je ružno izbacivati smeće kroz prozor auta, nezavisno od toga ko u šta vjeruje.

(Ruska riječ)