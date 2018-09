Šta je neophodno znati prilikom rentiranja automobila u inostranstvu?

Iznajmljivanje automobila na putu u inostranstvu je jedan od najboljih načina da sebi pružite krajnju slobodu.

Umjesto da se ograničite na jedan grad ili se oslanjate na potencijalno zbunjujući, neugodni javni prevoz – automobil vam omogućava da se krećeta kad hoće i gdje hoćete.

Rentirani automobil vam daje fleksibilnost da pokrijete više terena, napravite izmjene u posljednjem trenutku u svom planu puta i istražite poputno nepoznatu teritoriju, što često dovodi do jedinstvenih iskustava.

Međutim, iznajmljivanje automobila nije uvijek jednostavno. Potrebno je uzeti u obzir brojne faktore, a ovo su neki od savjeta koji vam to mogu olakšati:

Ne dozvolite ljudima da vas zaplaše

Skoro je nemoguće čuti od prijatelja ili člana porodice komentar: "Da voziš? Čuo sam da su tamo vozači ludi!" Može se reći da ljudi imaju prirodnu tendenciju da "vide" strane vozače kao opasne manijake, a takvi komentari uglavnom stižu od osoba koje voze 100 km/h u naselju kada kasne dva minuta na posao.

Bitno je da zapamtite samo jednu stvar – svaki vozač, bez obzira koja zemlja je u pitanju ima cilj da stigne na svoje odredište u jednom komadu. Naravno, svugdje ima manijaka, najbliži je vjerovatno u vašoj ulici.

Budite kreativni sa lokacijama za preuzimanje i vraćanje

Nije nužno da iznajmite automobil odmah na aerodromu. Ponekad je jeftinije platiti taksi i rentirati vozilo nekoliko kilometara dalje, ili čak u mjestu u kojem ste smješteni. Takođe, uvijek možete da izaberete i drugačiju lokaciju za preuzimanje vozila od one na kojoj se ga platili. Isto tako, često nije nužno da ga vratite na istu lokaciju sa koje ste ga "pokupili". Često manja doplata kako bi se automobil predao na drugom mjestu može da vam indirektno uštedi novac, ali prije svega vrijeme i dodatno produži odmor.

Ova pravila posebno važe za posjetu zemljama kao što su SAD, Velika Britanija i sličnim, koje imaju velike lance rent-a-kar kompanija, pa možete automobil preuzeti u jednom, a vratiti ga u potpuno drugom gradu.

Uradite sopstveni pregled vozila

U teoriji, rent-a-kar kuće automobili treba da se iznajme u dobrom stanju sa već dokumentovanim svakim nedostatkom poput ogrebotina. To često nije slučaj. Zbog toga kada iznajmljujete automobil dobro ga lično pregledajte i ukažite na sve nedostatke koje uočite. To može da vam sačuva veliku sumu novca, jer je to često način na koji rent-a-kar kuća naplaćuje dodatni novac od klijenta. Skoro pa je obavezno da fotografišete automobil iz svakog ugla kako biste mogli dokazati da određena ogrebotina na koju možda ukaže rent-a-kar kompanija nije nastala usljed vaše vožnje. Čak i malo iskrivljena registarska tablica može da vam "pojede" nekoliko plata.

Razmislite dva puta prije uzimanja osiguranja

Da li uzeti osiguranje ili ne je vjerovatno jedan od najkontroverznijih predmeta kada je u pitanju iznajmljivanje automobila u inostranstvu. Iako često potpuno nepotrebno, svega nekoliko desetina dolara vredno osiguranje može da vas spasi ogromnog stresa i glavobolj. Posebno ukoliko se dogodi da vozite rentiran automobil u trenutku neke oluje ili po lošim putevima. Naravno, svako osiguranje je drugačije, pa dobro obratite pažnju na sitna slova i svaku stavku u njemu, kako biste bili sigurni da pokriva one subjekte koji su ključni.

Primjera radi, u Grčkoj često osiguranje ne pokriva podvožje automobila, a na divnim ostrvima ćete nerijetko obilaziti puteve koji su više jaruge i kanali nego kolovozi, a u takvim situacijama skoro pa obavezno će da strada neki dio ispod automobila. Stoga, kada se odlučite da iznajmite automobil, dobro se informišite o lokaciji na kojoj ćete ga voziti, kako biste znali s kakvim uslovima ćete se sresti.

Uvjerite se da zapravo možete voziti automobile

U najvećem dijelu planete Zemlje automobili se voze desnom stranom kolovoza. Međutim, postoje zemlje u kojima je pravilo da se vozi lijevom stranom. Bez obzira koliko ste iskusan vozač, godine za volanom vas neće spasiti vrtoglavice u takvim uslovima. Pored toga, čest slučaj u inostranstvu je da su vozila koja iznajmljujete isključivo sa automatskim menjačem, koji se značajno razlikuje od manuelnog koji je i dalje skoro pa standard u našem okruženju. Naravno, mnogo je teže, često i nemoguće voziti automobil sa manuelcem ako ste cijeli život imali automobil sa automatikom, ali nerijetko i suprotan prelaz zna da bude problematičan i da zakomplikuje vožnju.

Vrlo bitna stavka je i – međunarodna vozačka dozvola. Ona nije neophodna u svakoj, ali jeste u mnogim zemljama Evrope i svjeta. Stoga se informišite prije nego što krenete na put, a planirate da rentirate automobil, da li vam je neophodna. U našem okruženju je za neke zemlje potreban i zeleni karton, za koji vjerovatno više ni nisu svjesni u ostatku svijeta da postoji. Pa ako planirate da kolima otputujere, na primer u Grčku, on vam je neophodan ako vas vaš put vodi kroz Makedoniju. Bosna i Hercegovina je druga zemlja u kojoj na graničnom prelazu uz standardna dokumenta od vozača traže i zeleni karton.

I za kraj, ali ne i najmanje važno, naprotiv. Svaka zemlja ima svoj zakon u pogledu saobraćajnih pravila. Nešto što je dozvoljeno ili se možda toleriše u Srbiji nije slučaj i u inostranstvu. I u ovom pogledu se dobro informišite o propisanim normama, a za početak je dovoljno da poštujete saobraćajne znakove i osnovna pravila vožnje koja su neophodna u svakoj zemlji.

Samo, nemojte da "liježete" na sirenu čim vozilo ispred vas malo uspori ili ne krene na žuto na semaforu. Naročito ako vozite u Zapadnoj Evropi. Tamo se cene strpljenje i tolerancija.

Srećan put!