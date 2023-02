Šta sada vozi "najskromniji fudbaler na svijetu"

Francuski reprezentativac i fudbaler Čelsija, N'Golo Kante (31) za mnoge važi za najskromnijeg fudbalera na svijetu.

On je donedavno vozio stari Mini Cooper, ali na snimku objavljenom na Tviteru vidi se kako na trening londonskog kluba stiže u Mercedesu GLE Coupe.

"Sve u vezi sa Kanteom je autentično. Čak i Mini Cooper. Ljudi mu se smiju, ali iza toga stoji prava priča. Za njega je bio san da stigne do Premijer lige, a Mini je bio prvi automobil koji je kupio kada je došao u Englesku. Dakle, za njega to nije samo auto. Ima duboko značenje", rekao je Antonio Ridiger, bivši Kanteov saigrač (koji je sada član Real Madrida) za The Players Tribune prošle godine, prenosi B92.

Ridiger je naveo da Kanteu nije smetalo to što su se saigrači šalili na njegov račun zbog automobila koji je vozio. Otkrio je i da su mu mnogi savjetovali da kupi Mercedes, što je, čini se, Kante na kraju i učinio.