Šta treba da znam ako krećem na put po snijegu?

Po ovakvom vremenu vozačima se uglavnom ne savjetuje da kreću svojim automobilom na put bez preke potrebe. Ali šta ako moraju?

Ukoliko polazite automobilom na put po snijegu, obavezno se informišite se o stanju na putnom pravcu kojim ćete se kretati, ali uvijek računajte i na mogućnost da se situacija u međuvremenu izmijeni i pogorša.

Na putu kojim se krećete može doći do udesa, pa da saobraćaj neko vrijeme bude obustavljen. Takođe, mogući su zastoji zbog pogoršanih vremenskih uslova, snježnih nanosa i smetova.

Budite spremni na to da ćete u automobilu možda provesti više vremena nego što ste planirali - napunite rezervoar do vrha, kako biste imali dovoljno goriva za rad motora u mjestu i grijanje u slučaju zastoja. Isto važi i za vaš mobilni telefon - napunite bateriju do kraja uoči polaska na put.

Ponesite i dovoljno vode za piće i nešto hrane za svaki slučaj, a nije na odmet da imate i ćebe u vozilu. Ako vas čeka duža vožnja, pobrinite se da imate dovoljno tečnosti za vjetrobranska stakla – što u rezervoaru, što u rezervi u prtljažniku.

Podrazumijeva se po snijegu nećete krenuti na put bez odgovarajuće zimske opreme – prije svega zimskih guma.

Šta vam je još potrebno?

Podsjećamo, pored upotrebe zimskih pneumatika, zakon predviđa i neke druge obaveze za vozače:

- U slučaju snijega, vozila koja se od 15. novembra do 15. aprila kreću van naseljenog mjesta moraju biti opremljena i zimskim lancima u prtljažniku i moraju ih staviti na točkove ako se kreću dionicama na kojima je njihova upotreba predviđena saobraćajnim znakom.

- Vozači autobusa i kamiona od dodatne opreme moraju da imaju još i lopatice za čišćenje snijega. Vlasnici putničkih automobila nisu u obavezi da imaju ovu vrstu opreme, ali manja ili sklopiva lopatica za snijeg, koja ne košta mnogo, a zauzima malo mk+jesta u prtljažniku, nije na odmet.

Neposredno prije polaska na put, računajte i na to da iz kuće morate izaći barem 15 minuta ranije nego što biste izašli kada nema snijega i mraza, s obzirom da treba očistiti snijeg sa i oko parkiranog voziala, ukoliko nemate garažu. Dobra organizacija i hladna glava ključni su tokom vožnje, naročito u ovakvim uslovima saobraćaja.

Srećan put!

(b92)