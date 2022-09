Šta uraditi ako vam se ekser zabije u gumu

Zabio vam se ekser ili šaraf u gazni sloj gume? Šta učiniti ako je oštar predmet zaglavljen u gumi automobila?

Njemački autoklub ADAC preporučuje - ne uklanjajte predmet, već ga ostavite u gumi.

Na ovaj način rupa ostaje zatvorena i izbjegavate dalja oštećenja prilikom izvlačenja.

Sljedeći korak je odmah otiću do vulkanizera i vidjeti ima li gumi spasa.

Ako postoji značajno oštećenje na unutrašnjoj strani gume, oštećenje u bočnom dijelu gume te pukotine ili rupe u gaznom sloju koje su veće od 5 mm, popravak uglavnom nije moguć.

Pazite i kod brzih guma s indeksom brzine V (do 240 km/h), W (do 270 km/h) i Y (do 300 km/h).

Ovdje je rizik s popravcima veći.

(HAK Revija)