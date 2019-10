Šta uraditi ako vam se upali lampica za ulje?

Ako vam tokom vožnje u automobilu zasvijetli crvena lampica sa simbolom kantice ulja, to ne znači samo da je pao pritisak ulja u motoru nego i da trebate odmah zaustaviti automobil i ugasiti ga.

Ta lampica upozorenja ne znači da u bliskoj budućnosti trebate doliti ulje u motor, upozorava Volfgang Sigloh iz njemačke agencije za inspekciju vozila.

"To je raširena i opasna zabluda. Upozorenje da je pritisak ulja pao znači da je vozilo možda pred velikim kvarom motora ili da se to već dogodilo", naglašava on.

Svako ko nastavi voziti uprkos tom upozorenju rizikuje katastrofalan kvar motora, ističe Nijemac.

Isti je slučaj i s još nekim crvenim ili žutim lampicama u automobilu, poput one sa simbolom termometra koji upozorava na probleme s hlađenjem motora. Vozači tada trebaju zaustaviti vozilo i pokušati pronaći uzrok upozorenja.

Pri tome im može pomoći priručnik za vozilo, poziv mehaničaru ili proizvođaču automobila, a kada je to potrebno, i šlep službi.

