Stavio baterijske lampe umjesto farova i vozio auto-putem

Nevjerovatna scena u Sjedinjenim Američkim Državama.

Često možemo čuti da se neki vozači poigravaju sa svojim automobilom i ugrađuju razne imitacije xenon svjetala ili malo atraktivnija LED svjetla, prenosi B92.

Vlasnik ovog modela Chevrolet Impala je otišao u krajnost i kada ga je policija zaustavila bila je potpuno šokirana.

Dakle, policajac je primijetio da svjetla ne rade kako treba i odlučio da zaustavi automobil i kada je to učinio, vidio je da je prednji dio automobila bio u potpunosti uništen, ali to čak i nije najcrnje.

Gospodin je izolir trakom izleijpio prednji dio automobila tako što je baterijsku lampu koristio umjesto farova i tako vozio na autoputu.

Vozačka dozvola je momentalno oduzeta.

@wastatepatrol Trooper Dennis stopped this vehicle for extremely dim headlights on I-90 in #NorthBend yesterday morning. He discovered that these were #Flashlights with the batteries dying. #NotLegal The driver also had a suspended driver's license. pic.twitter.com/StJ8AsS5RQ