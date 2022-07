Stojadinom otputovao u Tursku: "Znači, nismo stali"

Mladić iz Leskovca u Srbiji je Zastavom 101, poznatijom kao Stojadin, putovao 30 sati do Kušadasija u Turskoj.

Naime, on je upravo ovim automobilom, baš u vrijeme kada se sve više automobila kvari na putu ka moru, uspio da stigne sve do Kušadasija.

Mladić koji je postao poznat na Tik Toku upravo zbog ljubavi prema starim automobilima marke Zastava, pokazao je da ako se Stojadin dobro servisira i vozi, i te kako može da posluži kao prevozno sredstvo do mora.

On je ove godine sa Stojadinom išao do Ulcinja i Paralije. Ipak, pravi test je bio put do Turske u najtoplijem mjesecu u godini. Međutim, Stojadin je pokazao da može izdržati 30 sati došao do turkse obale.

"Otišli smo u Aziju, sa Stojadinom. Oko trideset sati sam vozio, znači nismo stali. Pomjeramo granice", rekao je mladić koji je na TikToku poznat kao Aleksić moto.