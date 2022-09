Studenti napravili koncept automobil koji "usisava" CO2 dok se kreće

Iako su električni automobili mnogo ekološki prihvatljiviji od konvencionalnih, nijedan automobil u stvari nije "slobodan" od emisije, posebno kada se kao faktor uzme njegova proizvodnja. Međutim, tim studenata iz Nizozemske pokušava da dođe što bliže tom cilju.

Reč je o studentima s Tehnološkog univerziteta u Ajndhovenu, koji su razvili ZEM, odnosno Zero Emissions Vehicle. Ovaj automobil je do sada najbliži emisiji koja je ravna nuli, a to znači da se za proizvodnju i kretanje automobila koriste nove tehnologije s ciljem smanjenja uticaja na planetu.

"Ovaj automobil je razvijen da bi se maksimalno smanjila emicija CO2 tokom faze proizvodnje, faze korišćenja i faze završetka životnog vijeka", rekao je Jens Lahaije, član tima s pomenutog univerziteta.

U proizvodnji automobila je korišćena reciklirana plastika koja je oblikovana po potrebi pomoću 3D printera. To uključuje šasiju i panele karoserije te obezbjeđuje da zahvaljujući korišćenju recikliranih materijala praktično nema otpada.

Međutim, posebnu pažnji privlači jedan dio automobila, a to je specijalni filter koji "zarobljava" CO2 dok se vozilo kreće. Tim tvrdi da automobil može da prikupi do 2 kg CO2 na svakih 20.000 kilometara. Studenti priznaju da to nije ogromna količina CO2, jer bi bilo potrebno deset ovakvih automobila da obave posao jednog drveta. Ipak, ako bi se filter koristio masovno, uticaj bi bio značajan. Sada tim studenata želi da patentira svoj filter.

Ovi filteri bi u budućnosti mogli lako da se "prazne" na stanicama za punjenje baterija električnih automobila. Za sada se filter puni veoma brzo te mora da se prazni svakih 320 kilometara, ali tim traži pomoć automobilske industrije da bi pomogla u ostvarenju cilja.

(Telegraf)