Sve o pranju automobila zimi

Ukoliko vodite računa o svom automobilu, verovatno ni zimi ne odustajete od odlaska u auto-praonicu. Ipak, treba imati na umu na to nije uvijek dobra ideja.

Postoje različita mišljenja o pravilnoj njezi automobila u zimskim uslovima. Od savjeta da automobil zimi treba prati češće, zbog soli i prljavštine, do tvrdnji da auto-perionicu zimi treba izbjegavati.

U svakom od ovih savjeta ima istine. Ukoliko se držite nekoliko principa, na koje je ukazao njemački auto-klub ADAC, pranje automobila zimi ne mora da ima negativan uticaj na automobil.

Koliko često treba prati automobil zimi?

Onoliko često kao u ljetnim mjesecima.

Nesporna je činjenica da se čist automobil bolje uočava od prljavog, posebno u uslovima loše vidljivosti. To se naročito odnosi prljave farove.

A i vi ćete imati bolju preglednost u vožnji ukoliko je vaš automobil opran, a stakla čista.

Da li je tačno da so oštećuje automobil zimi?

Da i ne. Tvrdnja da so agresivno deluje na koroziju karoserije nije u potpunosti tačna.

So je štetna samo na mjestima gdje je lak automobila oštećen, na primjer zbog ogrebotina. Međutim, besprekorne površine se lako nose sa napadima prljavštine i soli.

Čak je i šasija automobila na modernim automobilima dobro zaštićena. Donji dijelovi su dobro zaštićeni zaptivkama, zaštitnim premazom šasije, kao i upotrebom pocinkovanog lima.

Dakle, to je problem koji važi samo za stare automobile.

Kada zimi ne treba ići u auto-praonicu?

Ako temperatura padne ispod -10 stepeni Celzijusa, onda nije dobro ići u auto-perionicu.

Lak automobila je poput kože čoveka, osetljiv na ekstremne fluktuacije temperature. Takav toplotni udar takođe oštećuje gumene i plastične komponente automobila.

Temperatura vode u auto-praonicama se kreće od 10 do 30 C stepeni. Ako se takvom vodom pere automobil koji se do prije samo nekoliko sekundi kretao na ekstremno niskoj temperaturi, to sigurno neće imati pozitivan uticaj na vozilo.

Oštećeni ili naknadno ofarbani dijelovi biće posebno osjetljivi na ovaj termički udar.

Na šta zimi treba obratiti pažnju u praonici?

Kao i ljeti, i zimi je potrebno poštovati osnovna pravila.

Zatvoriti dobro prozore i otvore na krovu, provjeriti poklopac rezervoara za gorivo, posebnu pažnju obratiti ako automobil ima senzor za kišu, preklopiti spoljašnje retrovizore i odvrnuti i skinuti krovnu antenu (ukoliko je na vašem automobilu antena tog tipa).

Zimi postoji i jedan specifičan uslov. Ne zaboravite da uklonite led i stvrdnuti snijeg, ukoliko se negdje zadržao na karoseriji.

Dijelovi leda na automobilu, nakon djelovanja četki za pranje, ponašaju se kao brusni papir.

Koji su programi zimi najprikladniji?

Program pretpranja, koje uklanja najgrublju prljavštinu sa površine karoserije, posebno je koristan zimi.

U suprotnom, rizikujete ogrebotine.

Prednost pretpranja je i činjenica da se tokom zime tako ublažava temperaturna razlika između spoljnog okruženja i farbe.

Za savremene automobile nisu neophodni programi poput nanošenja voska ili pranja oslanjanja, dok za starije automobile može biti korisno.

Šta je bolje – automatsko ili ručno pranje automobila?

Test ADAC-a za pranje automobila pokazao je da prednost ima manuelno pranje automobila.

Ne zbog četki, jer su one napravljene od nježnog polietinela. Nije ni zbog sredstava za čišćenje, jer su takođe sličnog sastava.

Glavna razlika leži u ručnom pretpranju vodom pod visokim pritiskom, koje uklanja prljavštinu čak i tamo gdje četke iz automata ne mogu da priđu.

Zimi je ova prednost ručnog pranja još izraženija.

