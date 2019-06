Sve što morate znati o najnovijem Ferrari modelu

​Ferrari je konačno predstavio svoj novi hiperautomobil, čime je započelo novo poglavlje slavnog italijanskog brenda.

Nazvan SF90 Stradale, najnoviji hiperautomobil je nasljednik slavnog LaFerrari modela. Ipak, za razliku od LaFerrari, novi hiperautomobil nije ograničeno izdanje već dio standardne postavke brenda, i imaće normalni ciklus proizvoda. SF90 Stradale takođe obilježava Ferrari iskorak prema elektrifikaciji.

"Dizajn bi trebalo da bude funkcionalan za tehnologiju, ali on i dalje mora biti nešto što se može nazvati umjetničkim djelom", kaže Enriko Galiera, direktor marketinga Ferrari brenda.

Legalni superautomobili uvijek su imali estetiku koja ostavlja utisak, dok su granice mogućeg pomjerali do ekstrema. Ipak, neki modeli visokih performansi su u posljednje vrijeme toliko bili fokusirani na postizanje nemogućeg sa tehničke strane, pa je u njihovim slučajevima forma pobijedila funkciju. Ferrari je jedan od onih brendova koji su savršeno svjesni da je estetika podjednako važna, te da se mora stvoriti savršeni balans dizajna i funkcije, a novi Stradale model ne odstupa od tog pravila.

Sa spoljne strane, novi model je radikalno drugačiji od svega što smo do sada vidjeli u kreaciji Ferrari brenda. On je odvažan, ispunjen dizajnerskim elementima zbog kojih nam dejluje kao hiperautomobil budućnosti. Uprkos svom dramatičnom stilizovanju, SF90 Stradale posjeduje čist dizajn, bez nepotrebnih usjeka i oblina.

Iz Ferrari brenda kažu da je aerodinamika odigrala veoma važnu ulogu u dizajnu ovog modela. Elementi poput spuštenog poklopca motora i zadnjeg difuzera igraju ulogu u pojačanju sile potiska, dok aktivni element u zadnjem dijelu automobila kontroliše protok vazduha.

Kada uđete u kabinu, enterijer SF90 Stradale modela je radikalniji od njegovog eksterijera. To je definitivno najviše high-tech i futuristička kabina koju je Ferrari brend ikada kreirao. Masivni zaobljeni displej od 16 inča nalazi se iza volana i predstavlja najprimamljivji dio ovog modela.

SF90 Stradale predstavlja prvi Plug-in Hibridni model u svojoj istoriji. Njegov hibridni pogon kreiran je sa osnovom u formi poznatog 4.0 litarskog V8 motora sa turbopunjačem, a njega smo već vidjeli u 488 GTB modelu; Međutim, iz Ferrari brenda kažu da je ovaj motor u potpunosti redizajniran zbgo svoje nove uloge, te da sada proizvodi 769 konjskih snaga. On je uparen sa tri električna motora, dva napred i jednim nazad, a oni zajedno proizvode 217 konjskuh snaga. To kumulativnu snagu ovog modela prenosi na 986 konjskih snaga, zahvaljujući kojima hiperautomobil od 0 do 100 kilometara na čas ubrzava za samo 2.5 sekunde i ima maksimalnu brzinu od 340 kilometara na sat, što ga ujedno čini najbržim ulično legalnim modelom Ferrari brenda.

Ferrari još uvijek nije otkrio detalje o cijeni i dostupnosti novog SF90 Stradale modela, ali znamo svi da on svakako neće biti pristupačan. Štaviše, vjeruje se da će njegova cijena biti između pola miliona i milion dolara.

(luxlife.rs)