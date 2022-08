"Sveti gral" automobilizma se našao na aukciji

Auto entuzijasti su pronašli "Sveti gral" automobilizma i čikaških registarskih tablica, a sve je završilo na aukciji.

Crno-bijela aluminijumska registracija s utisnutim samo jednim brojem "1" daje ponuđačima priliku takmičiti se za dio automobilske istorije.

Registracija je izrađena 1904., prve godine kada je Čikago napravio metalne registarske pločice, i jedine godine kada je grad napravio tablice od tankog, žigosanog aluminijuma, prema opisu predmeta na aukcijskom mjestu.

"Samo (nekoliko) njih je napravljeno", rekao je Majk Donli iz Donli Aukcija. "I to je broj 1. Niže od toga ne ide."

Prije nego što je Ilanoj počeo proizvoditi registarske pločice za cijelu državu, Čikago je izdavao svoje tablice između 1903. i 1907., rekao je Donli.

Iz tog perioda, rekli su iz aukcijeske kuće, najrjeđi su oni napravljeni 1904. godine. Sljedećih nekoliko godina koje su uslijedile, slabašne aluminijumske ploče sklone oštećenjima zamijenjene su čvršćim pločama.

Još rjeđe, ova ploča ima ocjenu "VG" ili vrlo dobro stanje.

