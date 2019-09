Taktike koje prodavci auta koriste da vam "izvuku" novac

Kupovina automobila može da bude mnogo teža i napornija nego što ste mislili.

Proces kupovine kola ima mnogo "kliznih" dijelova.

Morate da pregovarate o cijeni, dodatnoj opremi, obezbijedite kredit.....

Svaka greška može skupo da vas košta i zato je važno da budete pripremljeni.

Prodavci su posebno trenirani kako bi vas odvodjili od vašeg novca, tvrdi Džef Bartlet, zamjenik urednika nezavisne publikacije Consumer Reports koja se bavi ispitivanjem, procjenom i testiranjem vozila.

Oni svoje vještine uvježbavaju svakog dana na kupcima, dok prosječna osoba kupuje kola jednom ili dva puta u životu.

Samim tim, ovo nije fer "borba".

Zato vam izdvajamo neke od najčešćih taktika koje prodavci u salonima automobila koriste, i kako bi trebalo da se postavite kako biste ih deaktivirali.

1. Igra na vrijeme

Prodavci automobila koriste vrijeme kao alat. Razvlačiće cijeli proces sve dok ne postanete gladni i žedni, a to vas čini ranjivim.

Vaša strategija: Sami odredite kako ćete raspolagati vremenom. Odvojite jedan dan samo za probnu vožnju, a ako vam se auto svidi, dođite neki drugi kako biste pričali o ciframa.

Nikako nemojte dozvoliti da postanete talac pri kupovini sopstvenog vozila.

Ako vas prodavac stavi u sredini pregovora sa šefom, nemojte gubiti vrijeme na to već mu recite da vam mejlom pošalje rezultate pregovora sa šefom oko cijene, to jest, najbolju ponudu koju mogu da vam daju.

2. Psihološko profilisanje

Prodavci automobila su trenirani tako da lako mogu da ubijede ljude u nešto.

Zato je važno da pored toga što kupujete, znate i svoje slabe tačke.

Ako prodavac počne da vas rešeta pitanjima, to su pitanja koja su unaprijed spemljena i dizajnirana tako da dođete do tačke za koju je on treniran.

Jedno od pitanja koje ćete čuti je - Koliko mjesečno želite da potrošite?

Veoma je važno da ne otkrijete tu cifru jer njenim otkrivanjem možete da sebe ostavite u ranjivoj poziciji.

Vaša strategija: Razbijte proces kupovine automobila u nekoliko faza i fokusirajte se samo na jednu u datom trenutku:

- Izaberite auto koji želite

- Odaberite opremu koju želite

- Pregovarajte o cijeni

Budite fokusirani na ove stvari, a ne na ono na šta prodavac želi.

3. Forsiranje odluke

Znate šta želite, i došli ste do cijene koja vam odgovara. Onda vam prodavac kaže da će sve lako pasti u vodu ako odmah ne kupite auto jer neko drugi još dolazi da ga pogleda.

To je samo taktika koju prodavci koriste kako bi vas prisilili da na prečac donesete odluku jer mislite da će vam odlična ponuda iskliznuti iz ruku.

Vaša strategija: Pogledajte prodavca u oči i pitajte ga: "da li mi govorite da ako sutra dođem da kupim auto, vi mi ga nećete prodati? Siguran sam da ima drugih dilera koji hoće".

Na ovaj način prodavcu stavljate do znanja da ne bi trebalo da se poigrava sa vama.

4. Pravljenje liste

Vrlo često može da se dogodi da prodavac uzme list papira, podijeli ga na pola, i počne da nabraja razloge za i protiv kupovine određenog modela.

U tom trenutku će fokus staviti na dobre stvari, a vama će ostaviti da navedete one loše, i tako će vas zbuniti i pomislićete da zapravo ne možete da smislite razlog protiv kupovine tog automobila.

Vaša strategija: Jednostavno recite prodavcu da ćete to uraditi kod kuće, kada još malo razmislite i trezne glave sagledate sve dobre i loše strane.

5. Odlazak u kancelariju

Finansijksi menadžer je jedna od najvještijih osoba u salonu i sigurno će probati da vam proda što je više moguće dodataka.

Sigurno će pokušati da vas ubijedi da uzmete neki važan dodatak kada već dajete dosta para kao što je neki uređaj protiv krađe ili produžena garancija.

Vaša strategija: Važno je da znate šta želite prije nego što uđete u salon, i držite se toga, prenosi "Telegraf.rs".