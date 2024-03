Tesla je otporan na metke, ali ne i na ljudsku glupost (VIDEO)

​Jedan vlasnik Tesla Cybertruck pikapa moraće u servis, a razlog za to ne bi mogao biti bizarniji sve i da se potrudimo da ga smislimo.

Kako se vidi na snimku objavljenom na društvenoj mreži Twitter, neimenovana muška osoba skakala je po šoferšajbni Cybertrucka iz, vjerovatno, samo njemu poznatih razloga.

Wait for it…. (Do not try this at home.) pic.twitter.com/XIogCF0QOl