Tesla na udaru konkurencije: Izgubili su smisao

​Šef kompanije Lucid, Piter Roulinson, rekao je da su u konkurentskoj Tesli "postali rasijani" da su "izgubili smisao za to šta im je svrha".

U nedavnom intervjuu koji je dao za "BBC", Roulinson je rekao da sada Lucid mora pogurati razvoj tehnologije električnih vozila do novih visina.

Inače, Roulinson je ranije radio u Tesli i bio zadužen za razvoj Modela S, a u intervjuu nije direktno pomenuo Ilona Maska, mada se čini da su komentari bili upućeni upravo njegovom bivšem šefu.

"Tesla je zaista bio predvodnik kada je u pitanju tehnologija, sa jasnom vizijom i ciljem, i apsolutno pravim stavovima. Sada, međutim, vidim nešto što me zabrinjava - postaju rasijani", istakao je on.

Dodao je:

"Interesuju se za društvene mreže, čak i za politiku. Ne vidim da postoji jedan jasan cilj, i mislim da Lucid sada mora preuzeti kormilo u razvoju tehnologije do novih nivoa", dodao je Roulinson.

Ovim komentarima, izgleda, mislio je na to što je Mask kupio Twitter, kao i na to što se pominje kao potencijalni savjetnik Donalda Trampa ako on postane američki predsjednik nakon predstojećih izbora.

Roulinson smatra da je tehnologija njegove kompanije "godinama ispred" u odnosu na druge proizvođače automobila, uključujući i Teslu, a prošle godine su sklopili partnerstvo sa Aston Martinom.

Bez obzira na naprednu tehnologiju, Lucid ipak mora da poradi na broju prodatih primjeraka - prošle godine, proizveli su 8.428 automobila a prodali 6.001. Očekuje se da će u 2024. biti proizvedeno nešto više vozila, ali to i dalje nije dovoljno za veliki udio na EV tržištu, prenosi "b92".

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici, kao i na X nalogu.