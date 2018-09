Tesli nedostaju šleperi za prevoz automobila, napraviće sopstvene

Kada je nakon višemjesečnog zastoja najzad dostigao planirani nivo proizvodnje Modela 3, američki proizvođač električnih automobila suočio se sa novim problemom.

Dugo je trebalo Tesli da realizuje zacrtanu nedjeljnu proizvodnju Modela 3, a sada se muči kako da što prije isporuči tolike automobile kupcima koji mjesecima strpljivo čekaju na svoje vozilo.

Nakon što se jedan od kupaca požalio na Tviteru da isuviše dugo čeka na svoj Model 3 sa pogonom na sva 4 točka, koji je naručio krajem juna, sumnjajući da se automobili možda isporučuju preko reda, odgovorio mu je Ilon Mask.

Mask je tom prilikom otkrio uzrok kašnjenja, ali i najavio šta kompanija planira da uradi po tom pitanju.

Prvi čovjek Tesle priznao je – uz izvinjenje klijentu – da su suočeni sa nedostatkom šlepera kojima se novi automobili prevoze od fabrike do gradova u kojima žive kupci.

On je takođe najavio da će Tesla već od narednog vikenda početi da izrađuje sopstvene kamione sa prikolicama za prevoz vozila, kako bi se prevazišao postojeći problem.

@elonmusk Leased a Model S for two years in 2016. Have a day one reservation for a M3 AWD. Placed order at end of June. Still don't have M3 AWD. Lease ends in one week! New customers getting M3 AWD before me? No help from Tesla. I helped keep the lights on at Tesla! Please help? pic.twitter.com/grMvFwJMdm