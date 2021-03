Teslin autopilot ne voli policiju

Američka nacionalna agencija za sigurnost u transportu na autoputevima (NHTSA), pokrenula je još jednu istragu oko Teslinog autopilota, zbog nesreće u Mičigenu, u kojoj se Model Y zakucao u zaustavljeno policijsko vozilo.

Prema izvještaju policije, policajci su intervenisali na poziv o saobraćajnoj nesreći, odnosno naletu vozila na srnu i po dolasku na mjesto nesreće parkirali su vozilo uz kolovoz, pritom djelimično blokiravši desnu traku,.

Ipak, rotacija i svjetla su bila upaljena, ali se svakako Teslin Model Y u policijsko vozilo "zakucao" velikom brzinom.

Vozač Modela Y, 22-godišnji mladić, rekao je policiji nakon nesreće da je njegov auto bio na autopilotu, prenosi b92.

Osim što je "zaradio" prijavu policije zbog toga, mladić je prijavljen i zbog vožnje sa suspendovanom vozačkom dozvolom.

Ovo je bio već treći slučaj u proteklih mjesec dana, da se Teslin autopilot sudario sa policijskim vozilom.

Tesla je nedavno počela da oduzima licence za svoj beta softver pune autonomne vožnje (FSD, Full Self-Driving).

No injuries to troopers or anyone involved. Driver of the Tesla, a 22 year old man from Lansing was issued citations for failure to move over and DWLS. pic.twitter.com/zTSJOhuJMP