Teslin autopilot nije prepoznao voz, vozač se jedva spasio (VIDEO)

​Još jedan u nizu incidenata gdje učestvuje Teslin autopilot, desio se nedavno u SAD.

Jednog vlasnika Tesle taj sistem je umalo koštao života, jer automobil sa uključenim načinom vožnje FSD (Full Self-Driving), nije prepoznao nailazak na pružni prelaz, gdje se u tom trenutku nalazio teretni voz.

Automobil je prema pruzi išao kao da se ništa ne događa, bez usporavanja se približavao jurećem vozu, pa je vozač, srećom svjestan situacije, u posljednjem trenutku preuzeo kontrolu i naglo skrenuo.

Dramatični snimak je ovaj vozač objavio na društvenim mrežama, u želji da dodatno upozori vlasnike Tesli da ih taj automobil neće baš uvijek i svuda 100 odsto bezbjedno autonomno voziti.

A Tesla owner, Craig Doty II, recently shared a video of his vehicle failing to stop for a passing train while in Full Self-Driving (FSD) mode. The footage shows the vehicle approaching the train without slowing down, prompting Doty to take control and swerve through the railway… pic.twitter.com/uYhTRYlhMT